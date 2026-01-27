Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ringowa klęska z "nowym Tysonem", a teraz takie wieści. Szansa dla Polaka

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Damian Knyba walczył na początku stycznia o tymczasowy pas mistrza świata WBC wagi ciężkiej. Polaka z marzeń odarł Agit Kabayel, który zakończył pojedynek już w trzeciej rundzie. Tymczasem pojawiły się informacje ws. innego "ciężkiego", który już niedługo ma powalczyć o inny pas. To zaskakujące, bo całkiem niedawno wydawało się, że raczej zakończy karierę.

Dwóch bokserów w ringu, jeden z zawodników wyraźnie wygrywa, a sędzia opiekuje się drugim zawodnikiem. W tle tłum kibiców obserwujących walkę, światła areny podkreślają atmosferę sportowej rywalizacji.
Mariusz Wach ma za sobą wiele trudnych pojedynkówx.com/tntmateriał zewnętrzny

10 stycznia 2026 roku Damian Knyba stanął przed wielką szansą. Na ringu w Oberhausen walczył z Agitem Kabayelem o tymczasowy pas mistrza świata WBC wagi ciężkiej. W trzeciej rundzie Niemiec zasypał Polaka serią ciosów i sędzia zdecydował się przerwać ten pojedynek.

Polski "ciężki" powalczy o pas. Niespodziewany komunikat

Tymczasem we wtorkowy wieczór pojawiły się zaskakujące informacje dotyczące Mariusza Wacha (39-12). 46-letni Polak ma zmierzyć się z Wiktorem Wychrystem (17-1) o pas mistrza Europy WBO w wadze ciężkiej. Pojedynek ma się odbyć 25 marca w Budapeszcie. Takie informacje przekazał dziennikarz TVP Sport, Piotr Jagiełło.

46-latek ostatni raz w bokserskim ringu pojawił się na wrześniowej gali Silesia Boxing w Świętochłowicach. Wówczas pokonał jednogłośnie na punkty Piotra Ćwika. Wcześniej doznał dwóch porażek: z Mosesem Itaumą oraz Kacprem Meyną. Szczególnie dotkliwa była porażka z "nowym Tysonem", jak w środowisko nazywa się Itaumę. Brytyjczyk rozbił Polaka w drugiej rundzie na gali w Londynie, która odbyła się w lipcu 2024 roku.

Wach do listopada 2012 legitymował się bilansem 27-0. To sprawiło, że otrzymał szansę walki o mistrzostwo świata federacji IBF, WBA i WBO z Władimirem Kliczko. Polak wytrzymał z wielkim mistrzem dwanaście rund, ale przegrał jednogłośnie na punkty.

Z kolei w październiku 2025 roku wystąpił na gali PRIME MMA 14. Wówczas w oktagonie zmierzył się z... trzema rywalami i zwyciężył przed czasem.

Mariusz Wach (po prawej)
Mariusz Wach (po prawej)ANDREW COULDRIDGE/POOL/AFPAFP
Mariusz Wach
Mariusz WachArtur Widak/NurPhotoAFP
Mariusz Wach
Mariusz WachArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
