Fury i Wilder zmierzą się w ringu w Las Vegas w nocy z soboty na niedzielę. Stawką walki w wadze ciężkiej będzie pas WBC.



Na gali wystąpi także między innymi Adam Kownacki. Jego rywalem będzie pięściarz z Finlandii - Robert Helenius.



Będzie to trzecie starcie Fury'ego i Wildera. Pierwsze starcie zostało nierozstrzygnięte, w drugim "Król Cyganów" wygrał przez techniczny nokaut. Zlatan Ibrahimović ma nadzieję, że i tym razem Fury będzie górą. Piłkarz AC Milan przesłał nawet wsparcie Brytyjczykowi za pośrednictwem nagrania wideo.





Tyson Fury - Deontay Wilder. "Król Cyganów" może liczyć na wsparcie Zlatana Ibrahimovicia

- Mój przyjacielu, mam nadzieję, że ty i twoja rodzina macie się dobrze, a obóz przebiegał należycie. Chciałem życzyć ci dużo szczęścia, nawet jeśli go nie potrzebujesz, bo jesteś na tak wysokim poziomie. Twórz historię. Ludzie cię podziwiają, stanowisz inspirację. Rób, co robisz i bądź sobą. To najważniejsze. Proszę cię o przysługę - wyjdź i zatańcz w ringu. Zabierz pas do domu i wciąż idź do przodu. Będą oglądał walkę, więc spraw, bym dobrze się bawił. Uważaj na siebie - powiedział Ibrahimović.



Fury udostępnił nagranie przygotowane przez Szweda z krótkim opisem: Lwy jedzą jako pierwsze, dziękuję.



Reklama

TB