Szkoleniowiec Saula Alvareza (51-1-2, 35 KO) jest zaskoczony, że jego zawodnik nie otrzymał nominacji do nagrody boksera roku, którą przyznaje amerykańskie stowarzyszenie dziennikarzy zajmujących się boksem (BWAA).

Nominację do nagrody uzyskali Aleksander Usyk, Wasyl Łomaczenko, Maurice Hooker, Mikey Garcia i Terence Crawford.

- Naprawdę nie wiemy, o co chodzi, można się pogubić w tym, co robią amerykańskie media. To, że Saula nie ma na liście nominowanych, to dla mnie brak szacunku - oznajmił Eddy Reynoso.

. Pokonaliśmy przecież Giennadija Gołowkina, najlepszego zawodnika bez podziału na kategorie wagowe. Wygraliśmy też z Rockym Fieldingiem. Nie walczymy z przeciętniakami. Zdobyliśmy dwa tytuły mistrza świata, a niebranie nas pod uwagę to zupełny brak szacunku. Koniec końców interesuje nas jednak to, że ludzie są szczęśliwi. Jako zespół nadal będziemy przeć do przodu - powiedział Reynoso.

Alvarez ma stoczyć kolejną walkę 4 maja.