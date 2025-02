W najlepszych latach w historii polskiego boksu olimpijskiego, do których ciągle wracamy pamięcią, wspominając najlepszego trenera w dziejach Feliksa "Papę" Stamma i jego wybitnych podopiecznych (tylko z samych igrzysk olimpijskich przywieźli 24 medale), odbywały się rozgrywki ligowe. Wszyscy najwięksi, z którymi miałem przywilej rozmawiać, a więc m.in. już śp. Jerzy Kulej i Zbigniew Pietrzykowski, czy żyjący najstarszy złoty medalista igrzysk (Tokio ’54) Marian Kasprzyk zawsze podkreślali, że wielkim atutem w ich czasach była regularność startów. I nierzadko się zżymali, że nie dość, że w ostatnich nastu latach szermierka na pięści straciła na popularności, garnie się do niej znacznie mniej chętnych, to jeszcze brakuje cotygodniowych zmagań ligowych.

