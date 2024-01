Zmiana na stanowisku pierwszego trenera głównej kadry polskich pięściarzy dokonała się niemal po roku. To właśnie w styczniu 2022 roku Wojciech Bartnik stanął na czele reprezentacji, podkreślając, że oto spełnia się jego marzenie. Marzenie, do którego dojrzewał, bo jednocześnie mówił, że długo wzbraniał się przed tą funkcją i odpowiedzialnością. Niemniej swoją misję wiązał z faktem, że - od wtedy - do igrzysk w Paryżu pozostawało dwa i pół roku, a on zapragnął, aby jako ten ostatni medalista w boksie (brąz w wadze półciężkiej) samemu zaprowadzić na podium najważniejszej imprezy czterolecia swojego następcę.