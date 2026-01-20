Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rewolucja w kadrze Polski, Szeremeta musi się z tym pogodzić. Jest komunikat ws. trenera

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Na ostatniej gali Przeglądu Sportowego Tomasz Dylak odebrał nagrodę dla najlepszego trenera roku 2025. Trudno się temu wyborowi dziwić. Poprowadził on podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Julię Szeremetę do srebra, a w ubiegłym roku jego podopieczne przywiozły z mistrzostw świata w Anglii trzy medale. Niespodziewanie jednak we wtorek nadszedł oficjalny komunikat ws. Tomasza Dylaka, z którego dowiadujemy się o jego nowej roli. Julia Szeremeta będzie musiała pogodzić się z takim obrotem spraw.

Dwójka sportowców, mężczyzna w garniturze z nagrodą oraz kobieta w czerwono-białym dresie z herbem Polski, stojący obok siebie na tle ciemnym i jasnym.
Tomasz Dylak i Julia SzeremetaANNA KLEPACZKO / FOTOPYK/ ALEKSANDER MAJDANSKI / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Ostatnie lata to prawdziwy złoty czas dla polskiego pięściarstwa, a w szczególności w kobiecym wydaniu. Srebrny medal Julii Szeremety na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu stanowił dopiero przedsmak kolejnych sukcesów. A do takowych kadrę kobiet w boksie doprowadził Tomasz Dylak.

To właśnie pod wodzą tego trenera Polki z mistrzostw świata w Anglii przywiozły trzy medale - Agata Kaczmarska w kategorii 80+ sięgnęła po mistrzostwo, a na szyjach Julii Szeremety i Anety Rygielskiej, kolejno w kategoriach do 57 kg i do 60 kg zawisły srebrne medale. Do tego w 2025 roku Polki łącznie aż 19 razy stawały na podiach.

Tomasz Dylak z nową rolą w kadrze Polski. Jest oficjalny komuniakat

Praca Dylaka i jego wkład w rozwój polskiego boksu została doceniona także na plebiscycie Przeglądu Sportowego, gdzie odebrał on nagrodę dla najlepszego trenera za zeszły rok. A niedługo później gruchnęła wiadomość o prawdziwej rewolucji w kadrze Polski. 

We wtorek wieczorem Polski Związek Bokserski poinformował w oficjalnym komunikacie, że Tomasz Dylak przejmie obowiązki Grzegorza Proksy i oprócz kadry kobiet będzie również prowadził mężczyzn.

Decyzją Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego nie została przedłużona umowa z Grzegorzem Proksą, który przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję trenera reprezentacji Polski seniorów w boksie. Jednocześnie Zarząd PZB jednogłośnie podjął decyzję o powierzeniu funkcji trenera głównego (head coacha) obu kadr seniorskich – kobiet i mężczyzn – Tomaszowi Dylakowi. Zmiana wpisuje się w nową, długofalową koncepcję rozwoju polskiego boksu olimpijskiego, opartą na jednym, spójnym systemie szkoleniowym obejmującym wszystkie grupy wiekowe
czytamy w treści komunikatu.

Jak podkreślono w komunikacie, nie jest to decyzja będąca pokłosiem postawy Proksy. Mężczyźni w ostatnich latach odnosili jednak dużo mniej sukcesów od kobiet, stąd też zdecydowano się poprosić o pomoc Dylaka.

    Kibice czekają na sukcesy polskich bokserów. Przed nimi wielkie wyzwania

    Mężczyźni z mistrzostw świata nie przywieźli w zeszłym roku żadnego medalu. Próżno było również doszukiwać się ich sukcesów na mistrzostwach Europy U-23. A jako że pod szyldem World Boxing najważniesze zawody najczęściej są łączone dla kobiet i mężczyzn, schemat działania z perspektywy Tomasza Dylaka nie ulegnie aż tak diametralnej zmianie.

    - Wdrażamy w polskim boksie zupełnie nowy model szkolenia. Jedna spójna wizja, jeden head coach i jasna struktura pracy. Doświadczenie Tomasza Dylaka oraz efekty jego wieloletniej pracy z kadrą żeńską dają nam przekonanie, że to rozwiązanie przyniesie sukcesy również w rywalizacji mężczyzn - stwierdził Wiceprezes ds. Wyszkolenia PZB Krzysztof Sadłoń.

      Tym samym Julia Szeremeta będzie musiała pogodzić się z tym, że trener, któremu zawdzięcza tak wiele od teraz dzielić będzie uwagę pomiędzy kadrę kobiet i mężczyzn. A wyzwań w 2026 roku nie brakuje.

      Reprezentantów Polski czekają przede wszystkim rywalizacja w Pucharze Świata, a także wracające wojskowe mistrzostwa świata, gdzie rywalizować będą prawdopodobnie zarówno Szeremeta, jak i Rygielska, czy Kaczmarska. W połowie września natomiast rozpoczną się mistrzostwa Europy seniorek i seniorów.

      Dwoje sportowców w strojach reprezentacji Polski, noszących medale na szyjach, trzymających duży czek z nagrodą za zdobycie złotego medalu na międzynarodowym turnieju bokserskim w Warszawie.
      Tomasz Dylak i Julia SzeremetaAleksander MajdańskiNewspix.pl
      Mężczyzna w sportowej koszulce reprezentacji Polski stoi oparty o bok ringu bokserskiego, z poważnym wyrazem twarzy. Ma widoczny tatuaż na przedramieniu.
      Tomasz DylakJACEK PRONDZYŃSKI/FOTOPYKNewspix.pl
      Julia Szeremeta
      Julia SzeremetaMUSTAFA CIFTCIANADOLU AGENCYAFP
