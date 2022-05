Rewolucja u Anthony'ego Joshuy. Były mistrz świata ogłasza

Panowie mają skrzyżować po raz drugi rękawice 23 lipca, a oficjalne potwierdzenie tej daty ma zostać podane na konferencji prasowej w przyszłym tygodniu.

Anthony Joshua: Zamierzam wrócić do podstaw

Były już dwukrotny mistrz wszechwag i jego trener Rob McCracken byli krytykowani za złą taktykę oraz plan walki we wrześniu przeciwko Usykowi. Potem AJ zamienił McCrackena na wcześniejszego asystenta, Angela Fernandeza.

- Wiele moich wcześniejszych sukcesów opierałem na swoich umiejętnościach, ale przeciwko Usykowi samo to nie wystarczyło. Tym razem więc, chyba po raz pierwszy w karierze, pracujemy też równie mocno nad planem taktycznym. Zamierzam wrócić do podstaw, tego co robiłem kiedyś i znokautować tego faceta. Nie mam już pasów, chodzi jednak o to, bym zachował mistrzowskie nastawienie i odbudował się po tym, co stało się w pierwszym pojedynku - dodał Joshua.

