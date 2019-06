Według Eddie'ego Hearna, promotora byłego już mistrza świata wagi ciężkiej Anthony'ego Joshuy (22-1, 21 KO), w przyszłym tygodniu zapadną decyzje dotyczące daty i miejsca rewanżu Brytyjczyka z Andym Ruizem Juniorem (33-1, 22 KO), który zdetronizował Joshuę 1 czerwca. Do miana gospodarza hitowej walki kandyduje kilka aren.

W grę wchodzą, według ostatnich doniesień, przede wszystkim dwie areny na Wyspach - legendarny stadion Wembley w Londynie, który może pomieścić 90 tysięcy widzów i stadion Principality w Cardiff (75 tysięcy).



Poważnym kandydatem jest również nowojorska Madison Square Garden, w której doszło do pierwszej walki Joshuy z Meksykaninem. Sam Joshua chce podobno wrócić do Nowego Jorku.

- Nasza praca do końca przyszłego tygodnia to ustalenie daty i miejsca. Otrzymaliśmy oferty z pięciu krajów, ale dla mnie to wybór między Wielką Brytanią i USA - powiedział Hearn.



- Anthony chce na nowo napisać historię i zwyciężyć w Madison Square Garden. Tak naprawdę nie chodzi już tutaj za bardzo o pieniądze, kierujący się tylko rozsądkiem człowiek wybrałby pojedynek w Wielkiej Brytanii (...) Druga walka z Ruizem czeka nas gdzieś między 16 listopada i 14 grudnia - ujawnił Hearn, który tuż po porażce i konsultacji z Joshuą i jego sztabem zdecydował się na uruchomienie zawartej w kontrakcie na pierwszą walkę klauzuli o rewanżu.