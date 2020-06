Coś się zaczyna, coś się kończy. Dwóch znanych pięściarzy ogłosiło właśnie, że zawiesza rękawice na kołku. Teoretycznie jeden z nich może przejść nawet do historii. Chodzi o Wanhenga Menayothina.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Uzgodniono warunki finansowe walki Joshua - Fury. Wideo © 2020 Associated Press

Zacznijmy od tego mniej rozpoznawalnego. Dwukrotny mistrz Europy w boksie olimpijskim i trochę niespełniony zawodowiec - Andrew Selby (13-1, 7 KO), jeszcze we wrześniu ubiegłego roku zanotował dwa zwycięstwa. W tej drugiej walce zapoznał się jednak z deskami. - Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w karierze, którą właśnie kończę - powiedział 31-letni Selby.

Reklama

Odchodzi również Chayaphon Moonsri (54-0, 18 KO), znany także jako Wanheng Menayothin. Obchodzący niedługo 35. urodziny Taj zasiadał dotąd na tronie WBC najlżejszej kategorii, słomkowej (47,6 kg). Tytuł mistrzowski po raz ostatni obronił pod koniec października, punktując (116:110, 117:109 i 118:109) na dystansie dwunastu rund Simpiwe Konkco. Na tronie WBC zasiadał od listopada 2014. Tytuł mistrzowski obronił aż dwanaście razy!



- Zdecydowałem się odejść od boksu. Nikt nie zna mojego organizmu tak jak ja i choć potrzebuję jak każdy pieniędzy, to postanowiłem odejść - mówi Taj, który teoretycznie pobił rekord Floyda Mayweathera Jr (50-0), a wcześniej Rocky'ego Marciano (49), kończąc karierę z nieskalanym rekordem.

#POMAGAMINTERIA1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>