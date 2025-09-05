Partner merytoryczny: Eleven Sports

Razem mają 107 lat i dalej chcą walczyć. Pojedynek legend na horyzoncie, jest oficjalne potwierdzenie

Maciej Brzeziński

Mike Tyson ponownie wejdzie do ringu i to nie żart. Jeden z najlepszych pięściarzy w historii ma za kilka miesięcy stoczyć swoją kolejną walkę. Jego przeciwnikiem będzie inna bokserska legenda - Floyd Mayweather Jr. Panowie razem mają 107 lat, ale to im nie przeszkadza, aby ponownie zawalczyć na oczach całego świata.

Mike Tyson ponownie wejdzie do ringu. Walka potwierdzona
Mike Tyson ponownie wejdzie do ringu. Walka potwierdzonaTAYFUN COSKUNAFP

O karierze Mike Tysona można pisać bardzo długo. To w końcu mistrz świata wszechwag zawodowców (w latach 1986-1990 i w 1996). Był też najmłodszym mistrzem świata w tej kategorii w historii boksu zawodowego, którym został w wieku 20 lat, 4 miesięcy i 22 dni. O Tysonie głośno bywało nie tylko z powodów sportowych. Miał on wielokrotnie problemy z prawem. Był oskarżany m.in. o molestowanie czy pobicia.

Długo wydawało się, że ostatnią jego zawodową walką będzie starcie z Kevinem McBridem, do którego doszło 11 czerwca 2005 roku. Amerykanin przegrał wówczas przez techniczną decyzję sędziów. Tyson wrócił jednak na ring po blisko 20 latach. W listopadzie 2024 roku skrzyżował rękawice Jake'iem Paulem. Przegrał wtedy z youtuberem i influencerem przez jednogłośną decyzję sędziów. Bilans jego walk wynosi teraz 50 zwycięstw i 7 porażek.

Walka legend ogłoszona. Mike Tyson ponownie w ringu

Okazuje się, że to także nie była jego ostatnia walka. Właśnie został ogłoszony kolejny pojedynek "Bestii". Jego rywalem będzie inna bokserska legenda - Floyd Mayweather Jr. (50 zwycięstw, 0 porażek - przyp. red.). - Kiedy telewizja CSI zwróciła się do mnie z propozycją wejścia na ring z Floydem Mayweatherem, pomyślałem: "Nie ma mowy, żeby to się stało" - powiedział 59-latek w komunikacie prasowym ogłaszającym walkę. - Nadal nie mogę uwierzyć, że Floyd naprawdę chce to zrobić. To będzie bardzo złe dla jego zdrowia, ale on chce to zrobić, więc umowa została podpisana i walka się odbędzie - dodał.

48-letni Mayweather zakończył karierę w 2017 roku, ale od wielu lat toczy pokazowe walki. Ostatni raz walczył w sierpniu 2024 roku z Johnem Gotti.

Walka Tyson - Mayweather Jr ma się odbyć w 2026 roku. Dokładna data nie jest jednak znana. Serwis internetowy "TMZ" przekazał, że walka ma mieć w pełni charakter pokazowy i nie zostanie ona wpisana do oficjalnych rekordów zawodników.

Polska - Brazylia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Mike Tyson
Mike TysonAL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Mike Tyson z rekordem, źr. Associated Press
Mike Tyson z rekordem, źr. Associated Pressmateriały prasowe
Floyd Mayweather Jr.
Floyd Mayweather Jr.Philip FONG / AFPAFP

