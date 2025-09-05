Razem mają 107 lat i dalej chcą walczyć. Pojedynek legend na horyzoncie, jest oficjalne potwierdzenie

O karierze Mike Tysona można pisać bardzo długo. To w końcu mistrz świata wszechwag zawodowców (w latach 1986-1990 i w 1996). Był też najmłodszym mistrzem świata w tej kategorii w historii boksu zawodowego, którym został w wieku 20 lat, 4 miesięcy i 22 dni. O Tysonie głośno bywało nie tylko z powodów sportowych. Miał on wielokrotnie problemy z prawem. Był oskarżany m.in. o molestowanie czy pobicia.

Długo wydawało się, że ostatnią jego zawodową walką będzie starcie z Kevinem McBridem, do którego doszło 11 czerwca 2005 roku. Amerykanin przegrał wówczas przez techniczną decyzję sędziów. Tyson wrócił jednak na ring po blisko 20 latach. W listopadzie 2024 roku skrzyżował rękawice Jake'iem Paulem. Przegrał wtedy z youtuberem i influencerem przez jednogłośną decyzję sędziów. Bilans jego walk wynosi teraz 50 zwycięstw i 7 porażek.

Walka legend ogłoszona. Mike Tyson ponownie w ringu

Okazuje się, że to także nie była jego ostatnia walka. Właśnie został ogłoszony kolejny pojedynek "Bestii". Jego rywalem będzie inna bokserska legenda - Floyd Mayweather Jr. (50 zwycięstw, 0 porażek - przyp. red.). - Kiedy telewizja CSI zwróciła się do mnie z propozycją wejścia na ring z Floydem Mayweatherem, pomyślałem: "Nie ma mowy, żeby to się stało" - powiedział 59-latek w komunikacie prasowym ogłaszającym walkę. - Nadal nie mogę uwierzyć, że Floyd naprawdę chce to zrobić. To będzie bardzo złe dla jego zdrowia, ale on chce to zrobić, więc umowa została podpisana i walka się odbędzie - dodał.

48-letni Mayweather zakończył karierę w 2017 roku, ale od wielu lat toczy pokazowe walki. Ostatni raz walczył w sierpniu 2024 roku z Johnem Gotti.

Walka Tyson - Mayweather Jr ma się odbyć w 2026 roku. Dokładna data nie jest jednak znana. Serwis internetowy "TMZ" przekazał, że walka ma mieć w pełni charakter pokazowy i nie zostanie ona wpisana do oficjalnych rekordów zawodników.

Rozwiń

Polska - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mike Tyson AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Mike Tyson z rekordem, źr. Associated Press materiały prasowe

Floyd Mayweather Jr. Philip FONG / AFP AFP