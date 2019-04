Tak jak przed miesiącem tylko dwóch polskich pięściarzy znalazło się w najnowszym rankingu federacji World Boxing Organization na kwiecień 2019. Za to obaj są na podium, a jeden z nich poprawił w dodatku swoje notowania.

Zdjęcie Maciej Sulęcki uderza Daniela Jacobsa /AFP

Przypomnijmy, iż mistrzem WBO wagi junior ciężkiej w wersji tymczasowej jest Krzysztof Głowacki (31-1, 19 KO), który wkrótce prawdopodobnie zostanie przemianowany na pełnoprawnego championa

Robert Parzęczewski (23-1, 16 KO) kilkanaście dni temu zadebiutował w limicie kategorii super średniej, lecz WBO wciąż notuje go na trzecim miejscu listy pretendentów dywizji półciężkiej.

Drugim naszym przedstawicielem jest Maciej Sulęcki (28-1, 11 KO). "Striczu" to obowiązkowy pretendent do tytułu wagi średniej, a w rankingu wyprzedza go jedynie sławny Giennadij Gołowkin. Maciek prawdopodobnie w czerwcu zaatakuje panującego mistrza WBO, Demetriusa Andrade (27-0, 17 KO).