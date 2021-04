Były mistrz Europy w boksie zawodowym, 44-letni Rafał Jackiewicz w sobotni poranek miał stłuczkę. Jego luksusowy samochód dość mocno ucierpiał, a sportowiec wszystko pokazał w mediach społecznościowych.

"Jak ktoś by chciał przytulić, przygarnąć, powozić po mieście, to jestem do dyspozycji" - taki wpis Jackiewicza na portalu Facebook mogli ujrzeć jego znajomi oraz ci, którzy obserwują jego profil. Dlaczego? Jeden z najbardziej doświadczonych polskich pięściarzy miał stłuczkę, podczas której ucierpiało jego BMW. Jak widać na fotografiach, samochód jest na tyle uszkodzony, że jego dalsze użytkowanie na ten moment jest niemożliwe.



Wygląd na to, że podczas stłuczki na szczęście nikt nie ucierpiał. W jednym z kolejnych wpisów Jackiewicz zamieścił nagranie, na którym widać, jak porusza się innym pojazdem.

Rafał Jackiewicz to rutyniarz w polskich sportach walki

44-letni "Wojownik" na zawodowych ringach występuje od 2001 roku, dzięki czemu jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich pięściarzy. Łącznie stoczył aż 80 pojedynków, z których ponad 50 wygrał. W ostatniej walce musiał uznać wyższość Łukasza Staniocha, przegrywając z młodszym rywalem na gali Babilon Boxing Show.

W 2014 roku próbował swoich sił w MMA, jednak w debiucie przegrał z Marcinem Parchetą podczas gali KSW 28.

