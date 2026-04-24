Rok temu z Foz do Iguacu Polki przywiozły aż siedem medali - wtedy jednak organizacja World Boxing stawiała pierwsze poważne kroki, sporo krajów trwało jeszcze przy skompromitowanej IBA. Obsada była więc w wielu kategoriach przeciętna, nawet jedna wygrana walka wystarczała, by znaleźć się w strefie medalowej.

Teraz sytuacja jest jednak inna - do Brazylii przyleciało już blisko 400 zawodniczek i zawodników z 50 krajów. Są kategorie, w których do rywalizacji przystąpiło po 20-30 osób. Choć są też, nieolimpijskie u pań, ze startem na etapie... półfinałów. Stąd już przed zawodami co najmniej brąz miała Emilia Koterska, zgłoszona do 80 kg.

Do czwartku wszystko układało się bardzo dobrze. Choć z jednym wyjątkiem, tym była wtorkowa nieoczekiwana przegrana Julii Szeremety z reprezentującą Węgry Vladislavą Kukhtą. Reszta radziła sobie świetnie. Aż przyszedł czas bezpośredniej walki o strefę medalową.

Puchar Świata w Foz do Iguacu. Sześć polskich walk w jednym dniu. I cztery szanse na medale. Co z tego wyszło?

W czwartek w ringu miało pojawić się aż sześcioro reprezentantów Polski, zaczęło się nieciekawie. W sesji przedpołudniowej, lokalnego czasu, swoją walkę z wicemistrzem świata Yurim Falcao przegrał Bartłomiej Rośkowicz. Młody Polak znów imponował odwagą, Brazylijczyk zaś, jak ma w zwyczaju, walczył nonaszalancko, prowokował nisko opuszczonymi rękoma. A do tego znakomicie pracował na nogach. Nie był to pojedynek jednostronny, choć jednak pod kontrolą faworyta. Sędziowie orzekli pięć razy po 30:27, chyba trochę za wysoko. Po walce obaj się wyściskali, Rośkowicz docenił klasę rywala.

Przegrała też bój o ćwierćfinał Natalia Kuczewska - obecna mistrzyni Europy U-23 uległa byłej dwukrotnej złotej medalistce zawodów młodzieżowych mistrzostw kontynentu - Dainie Moorehouse 1:4. I raczej trudno tu było mieć jakieś zastrzeżenia co do werdyktu.

W sesji wieczornej już się jednak one pojawiły.

W niej bowiem w ringu pojawiły się aż cztery reprezentantki Polski, a jedynie Kinga Krówka walczyła o ćwierćfinał. Rok temu 18-letnia wówczas zawodnicz z Gostynia błysnęła właśnie w Foz do Iguacu, pokonała medalistkę olimpijską z Paryża Chen Nien-chin, której później nieznacznie uległa w walce o medal w Liverpoolu. A teraz 19-letnia już Krówka przegrała 1:4 z Amerykanką Marie Rosendo, niewiele od siebie starszą.

Angelika Krzysztoforska (z prawej) World Boxing 2026 materiał zewnętrzny

Pozostałe trzy Polki walczyły już o strefę medalową. Zaczęła Angelika Krysztoforska - jej rywalką była broniąca tu tytułu z zeszłego roku Argentynka Tatiana Flores. Początek był pasywny, zwłaszcza ze strony Flores, która ruszyła dopiero w końcówce rundy, po serii ciosów ze strony Polki. Krysztoforska na wszystkich kartach prowadziła 10:9.

W drugiej podopieczna trenera Dylaka wygrała jednak w oczach dwóch arbitrów, tam mogła być już praktycznie pewna końcowego triumfu. Na trzech pozostałych był remis 19:19. W ostatnich trzech minutach Angelika znów triumfowała na dwóch kartach, ale - niestety - nie na tych, co trzeba. Chorwat, Gwatemalczyk i Australijczyk wskazali na jej rywalkę, Flores miała trzy razy 29:28. A Polka - dwa 30:27. I odpadła.

Już wtedy, po werdykcie, Dylak i jego współpracownicy chwytali się za głowy. A jeszcze trudniej było im uwierzyć w to, co stało się przy ogłaszaniu wyniku walki Wiktorii Rogalińskiej.

Biła się z Marokanką Widad Bertal, która bardzo często chwytała się niezbyt sportowych sztuczek. Przyklękała w ringu, sugerując przerwę, po czym ruszała nagle do ataku. Tyle że jej faule umykały uwadze sędziego Tileka Manapa z Kazachstanu, który bardziej zwracał się do Polki, by nie uderzała nasadą. Aż w drugiej rundzie dał jej karny punkt. Po czym dosłownie 10 sekund później wyliczył Marokankę.

Wiktoria Rogalińska (z lewej), Foz do Iguacu 2026 World Boxing Cup 2026 materiał zewnętrzny

Pierwsze starcie Rogalińska przegrała 2:3, drugie wygrała 4:1, a z uwagi na odjęcie jednego punktu, przegrywała łącznie 2:3. Gdy wydawało się, że wszystko idzie już po myśli zawodniczki Skorpiona Szczecin, w trzeciej odsłonie Bertal rzuciła się do chaotycznego ataku. Uderzała, klinczowała, przepychała, prosiła o przerwy. I w tym chaosie tkwił jej sposób, zwłaszcza przy takiej, a nie innej postawie arbitra ringowego. To ona ostatecznie awansowała do półfinału.

A na koniec, już po północy polskiego czasu, została jeszcze Agata Kaczmarska. Nasza mistrzyni świata z Liverpoolu walczyła z brązową medalistką z tamtych zawodów - Australijką Emmą-Sue Greentree.

Agata Kaczmarska, Foz do Iguacu 2026 World Boxing 2026 materiał zewnętrzny

Polka swoje sukcesy osiągała w kategoriach wyższych, powyżej 80 kg, ale w Pucharze Świata też w 80 kg. Teraz zeszła do najwyższej olimpijskiej wagi 75 kg, by tam budować swoją pozycję rankingową przed igrzyskami w Los Angeles. A Greentree biła się dotąd właśnie w tej kategorii. I o ile wcześniej Kaczmarska walczyła głównie z zawodniczkami cięższymi od niej, wyższymi, ale i powolnymi, to teraz trafiła na rywalkę znacznie wyższą, ale i szybką.

Polka, w swoim stylu, próbowała na moment zbliżać się do przeciwniczki, posłać kilka ciosów i odskoczyć. Tyle że Australijka też ją trafiała z dystansu, utrudniała zadanie. Pierwszą rundę Kaczmarska przegrała 2:3, ale drugą - już 1:4. I łącznie przegrywała 1:3, co właściwie pozbawiało ją szans na awans. Greentree miała tę walkę pod kontrolą, mimo potężnych ataków naszej mistrzyni do samego końca. Ostatecznie trzy minuty Kaczmarska wygrała 3:2, ale całą walkę - przegrała 2:3.

W piątek o strefę medalową powalczą: Aneta Rygielska (60 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg), Damian Durkacz (70 kg) i Mateusz Urban (75 kg).

