Rywalizacja będzie toczyła się w historycznym miejscu. Memoriał odbędzie się w Hali na Skarpie przy ulicy Frycza-Modrzewskiego 5a, która została otwarta w 2010 roku, jednak wcześniej w tym samym miejscu znajdowała się hala Szombierek, gdzie w meczach ligowych występowała sekcja bokserska "Zielonych". Najbardziej utytułowanym pięściarzem w historii bokserskiej sekcji Szombierek był medalista olimpijski Leszek Błażyński. W hali Szombierek trenowali i walczyli również zawodowy pięściarz Damian Jonak oraz Mariusz Wołosz, wychowanek tego klubu, dziś... prezydent Bytomia i jeden z inicjatorów stworzenia turnieju poświęconego pamięci wybitnego pięściarza.

O pamięć o ojcu dba Leszek Błażyński junior, reporter i autor książek m.in. bokserskich - choćby o życiu i karierze słynnego Zbigniewa Pietrzykowskiego.



Paweł Czado: Twój ojciec walczył w bardzo efektowny sposób. Często wygrywał przed czasem.



Leszek Błażyński jr: - To prawda. Wielu kibiców lubiło oglądać mojego ojca, bo miał ofensywny styl walki. Miał dynamit w pięściach, często wygrywał przed czasem. Właśnie w hali Szombierek kończył karierę tzw. amatorską i w 1983 roku, kiedy miałem 9 lat, w ostatnim pojedynku walczył ze swoim przyjacielem Henrykiem Średnickim, mistrzem świata. Szombierki toczyły wówczas mecz z Górnikiem Sosnowiec. W dobrym stylu pokonał wówczas Heńka. Potem zmierzyli się jeszcze w słynnej walce zawodowej w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu w 1989 roku. Po walce mieli do wyboru: magnetowid lub wycieczkę do Włoch. Tata wybrał magnetowid, Heniek - wycieczkę. Magnetowid służył nam wiele lat. Średnicki nie miał tyle szczęścia. Okazało się, że firma, która fundowała wycieczkę... splajtowała i w ogóle na tę wycieczkę nie pojechał...

Na kogo warto będzie zwrócić uwagę podczas tegorocznego memoriału?



- Choćby na 17-letniego Oliwiera Szota, zawodnika Bytomskiej Akademii Boksu. To syn Krzysztofa, który był ćwierćfinalistą mistrzostw świata i przez siedem lat bez przerwy mistrzem Polski. W marcu Oliwier zdobył mistrzostwo Śląska w wadze do 63,5 kg, chociaż w trakcie walki finałowej doznał... złamania kciuka z przemieszczeniem! Szybko jednak wrócił do formy i we wrześniu w świetnym stylu wywalczył mistrzostwo Polski juniorów, z kolei pod koniec października został najlepszym zawodnikiem międzynarodowego turnieju w Kętrzynie. Szot to tylko jeden z wielu zdolnych pięściarzy, którzy będą walczyć podczas memoriału pamięci ojca, zapewniam, że będzie ich więcej.

Memoriał odbywa się już po raz piętnasty i ma swoją renomę. Kto walczył tu wcześniej?

- Mam w pamięci kilka ciekawych nazwisk. Bił się tu Robert Parzęczewski [dziś pięściarz zawodowy z bilansem 27(17 przed czasem) - 2, przyp.aut.], Oskar Safaryan, aktualny mistrz Polski w wadze ciężkiej, Damian Durkacz, który bił się na ostatnich igrzyskach w Tokio czy Tomasz "Zadyma" Gromadzki, który robi karierę w walce na gołe pięści. Jedno jest pewne: dobrego boksu w Hali na Skarpie będzie mnóstwo, wszystkich serdecznie zapraszam!





rozmawiał: Paweł Czado

Leszek Błażyński był znakomitym pięściarzem lat 70. Zdobył wtedy dwa brązowe medale olimpijskie (1972, 1976), mistrzostwo Europy (1977) i wicemistrzostwo (1971) a także dwukrotnie mistrzostwo Polski (1971, 1973). Podczas Memoriału będzie można zobaczyć trofea znakomitego pięściarza, który zginął tragicznie w 1992 roku. Był lubiany i doceniany także wśród kolegów pięściarzy. - Walki Leszka były bardzo widowiskowe. Miał dobrą technikę i widowiskową taktykę, bo napierał na rywali i oddawał sporo ciosów. Czasami razem trenowaliśmy podczas zgrupowań reprezentacji Polski w Cetniewie. Dobrze, że w Bytomiu pamiętają o dawnym mistrzu. Po raz kolejny przyjadę na memoriał i wiem, że mogę spodziewać się dobrego boksu - mówi Marian Kasprzyk, mistrz olimpijski z 1964 roku z Tokio.

Program XV Memoriału Leszka Błażyńskiego

Sobota, 13 listopada

godz. 11 - I seria walk

godz. 15 - II seria walk

godz. 16 - oficjalne otwarcie

Niedziela, 14 listopada

godz. 12 - walki finałowe

Walki memoriałowe będą również transmitowane w serwisie YouTube Miasta Bytom - www.youtube.com/user/BiuroPromocjiBytomia