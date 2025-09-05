Przykre sceny tuż po imponującym zwycięstwie. Dramat Polaków na MŚ. To koniec

5 września kibice sportów walki z całego świata nie mogli narzekać na brak wrażeń. W ramach toczących się obecnie bokserskich mistrzostw świata w Liverpoolu mogli bowiem podziwiać dziesiątki niezapomnianych pojedynków, których celem było przybliżenie światowej klasy bokserów do ostatecznego triumfu w swoich kategoriach wagowych.

Oczywiście w tym dniu nie zabrakło także polskich wątków. Około godziny 13:30 do ringu wyszła bowiem Kinga Krówka. W pojedynku z nowozelandzką pięściarką Jordan Wilson, reprezentantka "Biało-czerwonych" popisała się umiejętnościami najwyższej klasy, kończąc swoją rywalizację w niecałe 3 minuty.

Nie był to jednak ostatni z polskich akcentów tego dnia. W sesji wieczornej do zmagań o awans do kolejnej rundy MŚ przystąpiło bowiem dwóch, znacznie różniących się od siebie zawodników z kraju nad Wisłą.

Słomiński był kompletnie bezradny. Dwa ostrzeżenia rozstrzygnęły losy walki

Pierwszy z naszych męskich reprezentantów - Jakub Słomiński - wystąpił w walce 1/32 finału w kategorii do 50 kg. Jego przeciwnikiem na tym etapie zmagań był bokser z Korei Północnej Taegeun Yoon.

Od samego początku Słomiński oraz Yoon starali się zaznaczyć swoją dominację w ringu, aby przekonać do siebie sędziów. To sprawiło, że intensywność pierwszej rundy była naprawdę wysoka. Arbitrzy, którzy wnikliwie ocenili starcie w pierwszej rundzie, zdecydowali jednak, iż padło ono łupem pięściarza z Korei Południowej.

Wraz z upływem minut technika po obu stronach traciła coraz bardziej na znaczeniu, ustępując miejsca wymianie mało finezyjnych ciosów. W drugiej rundzie zdarzyło się jednak coś, co miało być zwiastunem niechybnej porażki "Biało-czerwonego" boksera. Słomiński dostał bowiem ostrzeżenie od arbitra, co postawiło go w trudnej sytuacji. Równocześnie sędzia nie dopatrzył się nieprzepisowych zachowań u rywala, skutkiem czego również druga runda została zapisana na konto Koreańczyka.

Niestety podobny scenariusz miał miejsce w kolejnej rundzie. Słomiński znów otrzymał od arbitra ostrzeżenie, które niemal rozstrzygnęło losy walki. Słomiński i Yoon wciąż prowadzili wymianę ciosów, aż w końcu po trzech pełnych rundach o zwycięstwie zdecydować miał werdykt sędziów. Ci jednogłośnie wskazali na Taegeuna Yoona. Tym samym przygoda Słomińskiego z tegorocznymi MŚ w Liverpoolu dobiegła końca.

Kopera mógł uratować honor polskich bokserów. Zamiast tego podzielił los rodaka

Kilkadziesiąt minut po porażce Słomińskiego w ringu zameldował się kolejny "Biało-czerwony" bokser biorący udział w turnieju - Oskar Kopera. Zainaugurował on swój udział w rywalizacji w kategorii powyżej 90 kilogramów od walki z Irańczykiem Amirem Esmaeilim Vandaei.

Od początku widać było, że Vandaei ma "ciężkie ręce", choć Kopera mógł się pochwalić bardzo dobrą pracą na nogach. Niestety ten argument nie przekonał 4 z 5 sędziów, którzy w pierwszej rundzie punktowali na korzyść Irańczyka.

W drugiej odsłonie starcia Kopera dochodził do głosu już dużo częściej. Jego celne ciosy nie odcisnęły jednak dużego piętna na wyniku, przez co jedynym jego wyjściem z kiepskiej sytuacji, było de facto nokaut na przeciwniku. Na nieszczęście Polaka, do ciosu "odcinającego prąd" przeciwnikowi nie doszło. Losy tej walki również rozstrzygały więc punkty przyznawane przez sędziów. W tym przypadku arbitrzy nie byli jednogłośni. Wynikiem 3:2 zwyciężył Amir Esmaeili Vandaei.

Oskar Kopera Mariusz Konfiszer/PZB PUSTE

