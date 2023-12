Przykrą informację o śmierci 75-letniego Janusza Gortata we wtorek przekazał na portalu X Andrzej Kostyra, a później w mediach społecznościowych nad śmiercią ojca zapłakało dwóch jego synów - do niedawna sportowców.

"Janek był superprzyjacielem". Kazimierz Szczerba o wyjątkowości Janusza Gortata

- Cholera, ojej... - zasmucił się pan Szczerba. - Niby wszyscy się spodziewali, bo miał poważne kłopoty zdrowotne, ale to zawsze bardzo przykre.

- Na pewno było to przy okazji spotkań olimpijczyków , na których ostatnio już nie bywał ze względu na stan zdrowia. Boguś Gajda zawsze brał dla niego souveniry i mu je dostarczał, ponieważ zawsze coś nam wręczali - opowiada wychowanek Hutnika Kraków . - Przypominam sobie moment, gdy doszło do tego, że już nie mógł prowadzić samochodu. A dla niego bez samochodu było jak bez ręki . Aż wzięło mnie na nostalgię, jak razem odbieraliśmy nasze pierwsze "maluchy".

Czterokrotny mistrz Polski w wadze lekkopółśredniej i półśredniej oraz sześciokrotny drużynowy mistrz kraju w zespole Legii boksem parał się przez kilkanaście lat, w tym razie poznał niezliczoną liczbę pięściarzy, ale to właśnie o Gortacie ma szczególne zdanie .

- Z grona wszystkich bokserów, których znałem i wśród których się wychowałem, Janusz był najbardziej uczynny i pomocny . Właściwie byliśmy jak rodzina, bo nie tylko spotykaliśmy się na treningach i zawodach. Organizowaliśmy sobie także imprezy, takie jak imieniny czy urodziny, spotykając się razem rodzinami w domach, a także wypady na miasto. Janek był superprzyjacielem - wzrusza się Szczerba, by chwilę potem dodać: - A nawet był za dobry, za przyjacielski, bo później koledzy go wykorzystywali .

"Lał wszystkich, wygrywał nawet z ciężkimi". Wybitny arsenał Janusza Gortata

Przyjęło się mówić, że Janusz Gortat był jednym z najwybitniejszych polskich pięściarzy w kategorii półciężkiej . I Kazimierz Szczerba całym sobą pieczętują tą opinię. - To absolutnie nie jest przesadzone. Janek był mistrzem . Pamiętam, jak jeszcze chodził w wadze średniej. Na sparingach i treningach lał wszystkich , a później pamiętam, że nawet wygrywał z Lucjanem Trelą i innymi ciężkimi .

Był bardzo dobrze wyszkolony technicznie, niewygodny, miał długie "łapy" i dobrą pracę nóg. No i pociągnięcie z prawej ręki, prawy prosty miał naprawdę mocny

Czyli typowy kontrbokser, walczący z defensywy? - dopytuję. Na co słyszę odpowiedź: - Zdecydowanie. Skuteczna przednia ręka, lekko odchylony do tyłu i boks z kontry . Prawy prosty miał naprawdę bardzo dobry.

Tak wspaniale wyszkolony dwukrotnie stawał na najniższym stopniu podium igrzysk olimpijskich , najpierw w Monachium w 1972 roku, a następnie w Montrealu w 1976 roku. Najpierw na jego drodze stanął boksujący dla Jugosławii Chorwat Mate Parlov , jeden z najtrudniejszych rywali Polaka (pokonał go także w finale mistrzostw Europy w Belgradzie, gdzie Gortat zdobył srebro), a następnie genialny Amerykanin, Leon Spinks .

I właśnie w Montrealu dwóch wielkich rodaków dzieliło bliźniaczy sukces, bo Szczerba także wywalczył brąz, tyle że w kategorii lekkopółśredniej. - Montreal... piękna sprawa. To były jeszcze czasy komuny, Polonia robiła składkę, więc zawsze jeszcze człowiek przywiózł parę dolarów do Polski. A jak już zdobywało się medal, to było się bohaterem - uśmiechnął się pan Kazimierz, lecz w jednej chwili głos mu zmarkotniał.