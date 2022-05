Przewodnicząca Komisji Europejskiej po spotkaniu z Kliczką: Ukraina wygra

- Cieszę się ze spotkania z merem Kijowa Witalijem Kliczką. Ukraina wygra tę wojnę. Unia Europejska pomoże odbudować waszą piękną stolicę i wasz piękny kraj. Cegła po cegle. Inwestycje i reformy są rdzeniem tej rekonstrukcji, którą Ukraina przeprowadzi wraz z Unią Europejską - stwierdziła von der Leyen.

- Jeśli ktokolwiek myśli, że ta wojna nie dotyczy go osobiście, popełnia największy błąd. Ta wojna może zdestabilizować sytuację w całym regionie. Zaszkodzić wszystkim w Europie. Dlatego właśnie teraz potrzebujemy jedności wszystkich krajów. To jest klucz do pokoju (...) - powiedział w Davos Kliczko, notabene były mistrz świata wagi ciężkiej.

Reklama

Wojna w Ukrainie w kolejnej fazie

Tymczasem wojna w Ukrainie wkracza w kolejną fazę. Szef administracji regionalnej Ługańska Serhij Hajdaj pokazał zniszczenia w Siewierodoniecku, wokół którego toczą się zacięte walki. Jak informuje Hajdaj, nie ustaje ostrzał miasta, liczba ofiar rośnie. Ługańsk jest obecnie głównym celem rosyjskiej ofensywy, a długoterminowo Rosja wciąż planuje zdobycie całości Donbasu, a być może nawet Odessy i Kijowa.