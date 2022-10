Prześmiewczy komentarz Witalija Kliczki! "Most Krymski jest zmęczony"

W wyniku eksplozji, do której doszło w sobotę, wczesnym rankiem doszło do uszkodzenia zarówno drogowej, jak i kolejowej części mostu. Stał się on nieprzejezdny i został zamknięty. Władimir Konstantinow, szef krymskiego parlamentu, pozostającego w zależności od Rosji oskarżył o atak "ukraińskich wandali".