Osleys Iglesias potwornie zranił Rosjanina. Ciężki nokaut i dramatyczny widok

Bardzo szybko, już w szóstej walce, dostał znanego rywala. Naprzeciwko niego stanął Isaac Chilemba, ale jedyne, co mówił zrobić, bazując na swoim ogromnym doświadczeniu, było "dowiezienie" walki do końca czasu jej trwania. Tym samym Iglesias wygrał "tylko" na punkty po dwunastu rundach, ale jego przewaga była uderzająca.

Zresztą symptomatyczne było to, co zdarza się tylko w przypadku unikalnych pięściarzy, że tak szybko dostał "dwunastkę". Kolejne zwycięstwa tylko gruntowały pozycję 26-letniego Kubańczyka w tej dywizji, a w końcu zaczął boksować poza Polską, wiążąc się z kanadyjską grupą Eye Of The Tiger.