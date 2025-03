Artur Szpilka jeden jedyny raz stanął przed szansą wywalczenia tytułu mistrza świata. W pojedynek z faworyzowanym Deontayem Wilderem wszedł bez kompleksów i zaproponował w ringu takie warunki, z którymi niespecjalnie radził sobie bombardier z Alabamy. Później Wilder nieco podniósł jakość swojego boksowania, ale w tamtym czasie - a był to styczeń 2016 roku - wyglądał w ringu wręcz komicznie. Aż ciężko było uwierzyć, że ten pięściarz doszedł do mistrzostwa. Miał jednak przepotężną broń w arsenale - siejący postrach prawy sierpowy.

Ołeksandr Usyk wskazał "strasznego faceta". Artur Szpilka coś o tym wie

I niestety Szpilka bardzo boleśnie przekonał się o sile tej "broni masowego rażenia", ulegając przerażająco wyglądającemu nokautowi . To szczęście, że był w stanie wrócić do boksu i boksować na niezłym poziomie, ale zdaniem wielu fachowców, skutki tamtego nokautu z utratą przytomności przetrąciły mu karierę.

Drugi, bardzo ciężki nokaut, zaserwował Szpilce Dereck Chisora . Ten sam, który wciąż, w wieku przeszło 41-latek, wypełnia hale w Anglii do ostatniego miejsca, będąc jednym z ulubionych pięściarzy. Wciąż jest w stanie dać z siebie wszystko w ringu, a że wciąż niemało zostało z najlepszego "Del Boya", jego pojedynki ogląda się kapitalnie. Tam nie ma kunktatorstwa, tylko frapująca wymiana ciosów , rodem ze "starej" wagi ciężkiej.

Chisora zdemolował Szpilkę w lipcu 2019 roku , niszcząc naszego pięściarza już w drugiej rundzie. Gdy naruszył Polaka i miał go przy linach, rzucił się na niego z wściekłością, lokując kilka siarczystych ciosów, nim nasz pięściarz osunął się na matę ringu.

Na przeciwległym biegunie, w porównaniu do Szpilki, znajduje się o dwa lata starszy, 38-letni Ołeksandr Usyk , który kroczy drogą zarezerwowaną dla jednego z największych gigantów w historii boksu. Najpierw był mistrzem olimpijskim, później sięgnął po pasy w kategorii junior ciężkiej, a teraz jest niepokonanym królem - do niedawna gromadzącym wszystkie pasy - na szczycie wagi ciężkiej.