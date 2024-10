Wstrząsające wyznanie Salety. To przeraziło byłego mistrza Europy

Przed jedną z ostatnich walk robiłem rezonans magnetyczny mózgu, byłem już weteranem tego sportu. Jak zobaczyła mnie pani doktor, to aż złapała się za głowę. "O, Boże, boję się, co ja tam znajdę". Ale po badaniu była uśmiechnięta i powiedziała, że nie ma u mnie żadnych zmian.

- Obserwuję się bardzo dokładnie i systematycznie robię badania, bo nie chcę czegoś przeoczyć. Wyniki badań są dobre, ale raz się przestraszyłem. Korzystam z olejków konopnych i kiedyś zepsuła mi się pipeta. Myślałem, że na dnie jest reszta olejku i bez namysłu przechyliłem butelkę. Okazało się, że była prawie pełna. Niechcący wypiłem jedną trzecią butelki. W teorii olejek jest bez THC, ale tak naprawdę ten związek tam występuje. Jakiś czas po wypiciu olejku zacząłem tracić pamięć krótką. To było przerażające. Na początku pomyślałem, że to są zmiany neurologiczne od boksu . Na szczęście po paru godzinach mi przeszło - podkreślił.

Saleta mówi "nie" freak fightom. Ostro skrytykował Tomasza Adamka

Saleta nie ukrywał, że w ostatnich miesiącach otrzymał wiele propozycji walki we freak fightach. Wszystkie sukcesywnie jednak odrzucał. W przeciwieństwie do Tomasza Adamka, Alberta Sosnowskiego, czy Artura Szpilki nie zamierza wkraczać na tę drogę.

- Nie chcę wchodzić do tego świata, bo uważam, że jak już byłeś zawodnikiem sportów walki na wysokim poziomie, to nie możesz zniżyć się do poziomu pseudosportowych występów w cyrku. Uważam, że sportowcy pełnią rolę proedukacyjną. Tomek Adamek był mistrzem świata w boksie, a dzisiaj jest freak fighterem. Jestem tym zniesmaczony. Nie uważam, że wszystko jest na sprzedaż. W życiu powinno się mieć zasady i się ich trzymać. W dzisiejszych czasach zbyt wyolbrzymiana przez wszystkich jest rola pieniądza [...] Dochodzi do dziwnych zestawień. Matka jakiegoś youtubera biła się z byłą dziewczyną swojego syna. To jest patologia, w głowie się nie mieści. Dla organizatora nie ma znaczenia, kto płaci za PPV - zakończył.