Przemysław Saleta zawiedziony poziomem Życińskiego. "Nie miał żadnej taktyki"

Teraz musiał się zreflektować. - Przyznaję, że przeszacowałem Kasjusza. Mówiąc szczerze, w ogóle nie rozumiem, co on w tym ringu robił. Nie miał żadnej taktyki, był słabo przygotowany fizycznie. Parę razy Tomka trafił i wydawało się, że to były mocniejsze uderzenia, ale jednocześnie Tomek zadawał te ciosy non stop. Nie można wygrać walki, idąc do przodu za podwójną gardą, nie zadając ciosów - wyliczał minusy Życińskiego.