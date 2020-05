"Mogę wcielić się w rolę Floyda Mayweathera i pokazać Krzyśkowi Gutowskiemu, czyli Conorowi McGregorowi, że boks to nie przelewki. Poczuje on siłę zawodowego pięściarza" - powiedział Przemysław Runowski przed walką z zawodnikiem MMA Krzysztofem Gutowskim.

Do niecodziennego pojedynku dojdzie 17 lipca na gali Babilon Promotion.

Promotor Tomasz Babiloński zaskakuje pomysłami. Tym razem organizuje pojedynek bokserski byłego pretendenta do tytułu WBA International, mającego świetny rekord i bardzo duże doświadczenie ringowe "Kosiarza" Runowskiego (18-1) z niepokonanym w Mieszanych Sztukach Walki Gutowskim (8-0). W polskich warunkach rolę Mayweathera ma odgrywać Runowski, a McGregora - Gutowski.

"Wolałbym walkę z Wierzbickim, Syrowatką czy Leśniakiem, ale skoro nie chcą boksować, to chętnie zmierzę się z Krzyśkiem Gutowskim. To będzie prawdziwy sport, nie żadne parodiowanie. Pięściarzowi byłoby ciężko w MMA, zresztą sam niedawno próbowałem ju-jitsu, zapasów, grapplingu i wiem co mówię. Łatwiej mają zawodnicy z mieszanych sztuk walczący w boksie, bo każdy z nich uczy się stójki, co nie oznacza, że Gutowski będzie miał łatwo ze mną. Mam jasny cel - wejść do ringu i wygrać przed czasem" - zapowiada Runowski przed starciem z Gutowskim, który bokserskie szlify zdobywał m.in. w Pucharze Fenixa w Warszawie.

Przemysław Runowski jest brązowym medalistą mistrzostw Europy kadetów z 2010 roku, a Babiloński już w wówczas mówił: "To bokser z papierami na światowe ringi, z potencjałem i wielkim sercem do walki".

"Chcę pokazać Gutowskiemu na czym polega boks, co znaczy dobry blok, lewy prosty, prawy, jak należy oszukiwać rywala na nogach i przede wszystkim jak mocno biją pięściarze. To nie będą cepy w małych rękawicach, tylko porządnie wyprowadzone ciosy na głowę. Jako zawodowiec nie walczyłem z mańkutami, ale w karierze amatorskiej miałem takich przeciwników i lubiłem z nimi rywalizować. Mam nadzieję, że będą wchodzić moje uderzenia prawą rękawicą, a może uda się szybko zapędzić Krzyśka do narożnika i szybko skończyć bój. Sądzę, że on będzie dość statyczny i łatwy do trafienia" - ocenił pięściarz ze Słupska.