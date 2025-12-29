Przełomowe wieści ws. Usyka. Wielka bitwa "na wyjeździe". Cały świat wstrzyma oddech
Ołeksandr Usyk na początku grudnia ogłosił, że w następnej walce chciałby zmierzyć się z Deontayem Wilderem. Teraz pojawiły się nowe wieści na temat tego pojedynku. Szczegóły zdradził menedżer ukraińskiego czempiona. Cały świat wstrzyma oddech.
Ołeksandr Usyk jest największą gwiazdą wagi ciężkiej. Ukraiński pięściarz zdominował tę kategorię wagową. Po dwóch wygranych z Tysonem Furym w 2024 roku przeszedł do historii. Z kolei w lipcu 2025 pokonał na Wembley Daniela Duboisa. W walce obronił pasy WBO, WBA, WBC, IBO oraz The Ring w kategorii ciężkiej. Ponadto zdobył pas IBF.
Usyk na początku grudnia przebywał w Bangkoku, gdzie odbywał się coroczny kongres WBC. Wówczas zdradził, że chciałby zmierzyć się z Deontayem Wilderem, który najlepsze lata ma jednak za sobą. - Usyk złożył wniosek dotyczący zgody na dobrowolną obronę, który został rozpatrzony pozytywnie. Wilder jest w naszym rankingu wysoko (13. miejsce - przyp.), może więc dojść do ich pojedynku o trofeum WBC - przekazał szef WBC, Mauricio Sulaiman.
Nowe wieści ws. walki Usyk - Wilder
Sztab Usyka wziął się więc do roboty i zaczął negocjacje z przedstawicielami Wildera ws. tego pojedynku. Amerykanin jest nastawiony na pozytywne zakończenie. - Modlę się teraz za to, żeby dobrze się zakończyły. Niech ludzie dostaną to, na co czekają - wiem, że wielu jest już podekscytowanych - powiedział w wywiadzie dla "Boxingscene". Teraz pojawiło się potencjalne miejsce oraz data pojedynku.
Rozważamy walkę w Los Angeles lub Las Vegas. Daty to koniec kwietnia lub początek maja 2026 roku
Rok 2026 może obfitować w niesamowite pojedynki w wadze ciężkiej. Kilka dni temu zapowiedziano, że we wrześniu powinno dojść do starcia angielskich gigantów. Rękawice ze sobą skrzyżować mieliby Tyson Fury i Anthony Joshua.