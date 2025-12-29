Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przełomowe wieści ws. Usyka. Wielka bitwa "na wyjeździe". Cały świat wstrzyma oddech

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Ołeksandr Usyk na początku grudnia ogłosił, że w następnej walce chciałby zmierzyć się z Deontayem Wilderem. Teraz pojawiły się nowe wieści na temat tego pojedynku. Szczegóły zdradził menedżer ukraińskiego czempiona. Cały świat wstrzyma oddech.

Bokser z opaskami na rękach i śladami walki na twarzy unosi flagę Ukrainy oraz nosi czapkę z napisem WBC, a przez jego tors przewieszony jest pas mistrza świata. W tle widoczny fragment tłumu i sprzęt medialny.
Przełomowe wieści ws. walki Usyk - WilderMOHAMMED SAADAFP

Ołeksandr Usyk jest największą gwiazdą wagi ciężkiej. Ukraiński pięściarz zdominował tę kategorię wagową. Po dwóch wygranych z Tysonem Furym w 2024 roku przeszedł do historii. Z kolei w lipcu 2025 pokonał na Wembley Daniela Duboisa. W walce obronił pasy WBO, WBA, WBC, IBO oraz The Ring w kategorii ciężkiej. Ponadto zdobył pas IBF.

Usyk na początku grudnia przebywał w Bangkoku, gdzie odbywał się coroczny kongres WBC. Wówczas zdradził, że chciałby zmierzyć się z Deontayem Wilderem, który najlepsze lata ma jednak za sobą. - Usyk złożył wniosek dotyczący zgody na dobrowolną obronę, który został rozpatrzony pozytywnie. Wilder jest w naszym rankingu wysoko (13. miejsce - przyp.), może więc dojść do ich pojedynku o trofeum WBC - przekazał szef WBC, Mauricio Sulaiman.

Nowe wieści ws. walki Usyk - Wilder

Sztab Usyka wziął się więc do roboty i zaczął negocjacje z przedstawicielami Wildera ws. tego pojedynku. Amerykanin jest nastawiony na pozytywne zakończenie. - Modlę się teraz za to, żeby dobrze się zakończyły. Niech ludzie dostaną to, na co czekają - wiem, że wielu jest już podekscytowanych - powiedział w wywiadzie dla "Boxingscene". Teraz pojawiło się potencjalne miejsce oraz data pojedynku.

Rozważamy walkę w Los Angeles lub Las Vegas. Daty to koniec kwietnia lub początek maja 2026 roku
zdradził na łamach sport.ua menedżer Usyka, Egis Klimas.

Rok 2026 może obfitować w niesamowite pojedynki w wadze ciężkiej. Kilka dni temu zapowiedziano, że we wrześniu powinno dojść do starcia angielskich gigantów. Rękawice ze sobą skrzyżować mieliby Tyson Fury i Anthony Joshua.

Zobacz również:

Anthony Joshua miał wypadek samochodowy
Boks

Media: Anthony Joshua miał poważny wypadek. Są ofiary śmiertelne

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Polskie gwiazdy boksu typują wynik walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk 2. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Ołeksandr Usyk mówi wprost, że to żaden żart. Ukrainiec chce walki na zasadach MMA z Jakiem Paulem w 2026 roku
Ołeksandr Usyk mówi wprost, że to żaden żart. Ukrainiec chce walki na zasadach MMA z Jakiem Paulem w 2026 rokuNick Potts/Press Association/East NewsEast News
Ołeksandr Usyk
Ołeksandr UsykNick Potts/Press Association/East NewsEast News
Mężczyzna w zielonej czapce oraz fioletowej kurtce sportowej z zielonym motywem roślinnym siedzi przy stole i trzyma w rękach mały przedmiot, patrząc zaskoczonym wzrokiem bezpośrednio przed siebie, w tle rozmyte sylwetki innych osób.
Ołeksandr UsykNick PottsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja