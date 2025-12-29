Ołeksandr Usyk jest największą gwiazdą wagi ciężkiej. Ukraiński pięściarz zdominował tę kategorię wagową. Po dwóch wygranych z Tysonem Furym w 2024 roku przeszedł do historii. Z kolei w lipcu 2025 pokonał na Wembley Daniela Duboisa. W walce obronił pasy WBO, WBA, WBC, IBO oraz The Ring w kategorii ciężkiej. Ponadto zdobył pas IBF.

Usyk na początku grudnia przebywał w Bangkoku, gdzie odbywał się coroczny kongres WBC. Wówczas zdradził, że chciałby zmierzyć się z Deontayem Wilderem, który najlepsze lata ma jednak za sobą. - Usyk złożył wniosek dotyczący zgody na dobrowolną obronę, który został rozpatrzony pozytywnie. Wilder jest w naszym rankingu wysoko (13. miejsce - przyp.), może więc dojść do ich pojedynku o trofeum WBC - przekazał szef WBC, Mauricio Sulaiman.

Nowe wieści ws. walki Usyk - Wilder

Sztab Usyka wziął się więc do roboty i zaczął negocjacje z przedstawicielami Wildera ws. tego pojedynku. Amerykanin jest nastawiony na pozytywne zakończenie. - Modlę się teraz za to, żeby dobrze się zakończyły. Niech ludzie dostaną to, na co czekają - wiem, że wielu jest już podekscytowanych - powiedział w wywiadzie dla "Boxingscene". Teraz pojawiło się potencjalne miejsce oraz data pojedynku.

Rozważamy walkę w Los Angeles lub Las Vegas. Daty to koniec kwietnia lub początek maja 2026 roku

Rok 2026 może obfitować w niesamowite pojedynki w wadze ciężkiej. Kilka dni temu zapowiedziano, że we wrześniu powinno dojść do starcia angielskich gigantów. Rękawice ze sobą skrzyżować mieliby Tyson Fury i Anthony Joshua.

