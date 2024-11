"Wspólna presja, naciski mają sens" - przekazano. Według ruchu, po gali FAME 22 przeprowadzonej 31 sierpnia mieszkańcy stolicy złożyli wiele skarg. Powodem była późna pora jej zakończenia (godz. 1:32) oraz sam charakter wydarzenia. "My również z poziomu samorządowego wraz z radną miejską Martą Szczepańską, naszym radnym dzielnicy Praga-Południe Robertem Migasem, radną dzielnicy Dorotą Spyrką (Razem), radnymi osiedla Kubą Czajkowskim i Aleksandrą Lelito wystosowaliśmy list do PGE, by takie imprezy się nie odbywały" - czytamy.

