Przełom w sprawie walki Różańskiego. Wszystko już jasne, rywal podpisał kontrakt

- Ta walka nie ma jeszcze potwierdzonej daty, ale otrzymaliśmy potwierdzenie podpisania kontraktu z obu stron. Z tego co wiemy, pojedynek może odbyć się w lutym. To duże wydarzenie dla wagi bridger i całej federacji WBC - skwitował Saulamain. Wiele wskazuje na to, że starcie może odbyć się w Arabii Saudyjskiej.