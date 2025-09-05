Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przeleciała cały świat na walkę MŚ z Polką. Nie minęły trzy minuty. To był koniec

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Kinga Krówka ma 18 lat, połowę swojego życia spędziła na trenowaniu boksu, dla niego przełożyła o rok zdawanie matury. Dla niego i mistrzostw świata w Liverpoolu, gdzie realnie może myśleć o medalu. W pierwszym pojedynku zmierzyła się z Nowozelandką Jordan Wilson, prawie dwukrotnie od siebie starszą, która przed pandemią grała w rugby i ważyła 105 kilogramów. Zrzuciła 40, a na wyjazd do Anglii zbierała pieniądze na platformie Give a Little. Przyleciała, w ringu nie wytrwała nawet 3 minut.

Kinga Krówka (z prawej) udanie zaczęła swoje pierwsze seniorskie mistrzostwa świataTomasz Jastrzębowski/REPORTERReporter

Podczas igrzysk w Los Angeles Kinga Krówka z Gostynia będzie tuż przed 22. urodzinami, czyli zaledwie o kilka miesięcy starsza niż rok temu była Julia Szeremeta, gdy w Paryżu sięgała po wicemistrzostwo olimpijskie. I tam może być jedną z największych kandydatek do powtórzenia osiągnięcia koleżanki z kadry

Skąd taki wniosek? Nie tylko z uwagi na sukcesy podopiecznej Tomasza Dylaka w kategoriach młodzieżowych, bo to inna bajka. Choć rok temu zdobyła brąz w mistrzostwach świata juniorów w Budvie.

    Teraz z reprezentantką Tajwanu może zmierzyć się w ćwierćfinale, gdy stawką w Liverpoolu będzie medal. Pierwszy krok w tym kierunku niespełna 19-letnia zawodniczka z Gostynia już zrobiła. I to w jakim stylu!

    Mistrzostwa świata w Liverpoolu. Fenomenalna walka Kingi Krówki. Trzy nokdauny w pierwszej rundzie. I koniec

    O Jordan Wilson polski obóz zapewne wiedział niewiele, mimo że to zawodniczka już 35-letnia. Jak się bowiem okazuje, kiedyś trenowała boks dla frajdy, skupiała się na... rugby. Gdy wybuchła pandemia, ważyła 105 kg - można więc wnioskować, że w tym narodowym sporcie w Nowej Zelandii występowała w formacji młyna.

    W 2021 roku zmieniła priorytety. Zaczęła inaczej trenować, schudła o 40 kg, na początku zeszłego roku ruszyła do rywalizacji w galach bokserskich. W tym roku wygrała w Nowej Zelandii wszystkie siedem pojedynków, zdobyła tytuły North Island Golden Gloves i Queensland Golden Gloves, aż wreszcie całkiem niedawno przyszło do niej powołanie na MŚ w Liverpoolu.

    Kinga KrówkaMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

    Wilson zdecydowała się na akcję zbierania środków, by wcześniej móc spędzić dwa tygodnie na zgrupowaniu w Glasgow. Zebrała niemal 2,5 tys. dolarów. Nic to nie dało, w ringu została zdemolowana przez Polkę.

    Nowozelandka wysoko trzymała gardę, Polka lepiej pracowała na nogach. I z odwrotnej pozycji Krówka raz po raz nękała przeciwniczkę ciosami lewą ręką.

    Efekt? Po 90 sekundach Wilson już była liczona, po kolejnych 25 sekundach - padła na deski. Jeszcze była w stanie walczyć, ale trzecie liczenie, przed końcem pierwszej rundy, zakończyło wszystko. Oficjalnie po 145 sekundach pięściarka Sportów Walki Gostyń wygrała przez rsc.

    Niespełna 35-letnia zawodniczka z Nowej Zelandii ciężko oddychała, oparta o liny. A Polka spokojnie czekała już obok sędziego Atarbayara Byambabayara z Mongolii.

    - To jest piękne, Boże - mówił wzruszony Krzysztof Kosedowski w Polsacie.

      W 1/8 finału rywalką Polki będzie Caitlin Rainey, wcześniej występująca pod nazwiskiem Kelly.

      I patrząc na dyspozycję Szkotki w walce z Norweżką Angelsen, Krówkę można już uważać jako zdecydowaną faworytkę.

      Kinga KrówkaMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Tomasz Dylak: Dla mnie marzenia mają większą wartość od pieniędzy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

