Przejechał się po zestawieniu Joshuy. Nie widzi sensu. "Los na loterii"

Tomasz Chabiniak

Anthony Joshua 25 lipca wróci do ringu. Jeszcze kilka miesięcy temu nie było jasne, czy po tragicznym wypadku, w którym brał udział, w ogóle będzie kontynuował karierę. Fani na pewno są szczęśliwi z powodu zakontraktowania na jesień Tysona Fury'ego, ale letnie zestawienie na pewno nie będzie wywoływało gęsiej skórki. Duże zastrzeżenia ma znany promotor Lou DiBella.

Anthony Joshua i Jake Paul stoją obok siebie podczas wydarzenia bokserskiego.
Anthony Joshua i Jake PaulCarmen MandatoAFP

Jesienna walka Anthony'ego Joshuy z Tysonem Furym jest już potwierdzona, ale nikogo nie zaskoczyła, bo mówiło się o niej od tygodni, jeśli nie miesięcy. Inną kwestią było letnie starcie "AJ-a", który chciał wejść do ringu z jakimś innym pięściarzem, by "zrzucić rdzę" przed konfrontacją z "Królem Cyganów".

Trwała medialna giełda nazwisk, kto stanie w szranki z pięściarzem urodzonym w Watfordzie. Dziennikarz talkSPORT George Glinski wśród czterech najbardziej prawdopodobnych opcji wymienił Deontaya Wildera, Dilliana Whyte'a, Arsłanbeka Machmudowa i Cassiusa Chaneya. Dodał, że pod względem imitacji stylu Fury'ego pasowaliby Damian Knyba, Tony Yoka, Nelson Hysa, Hughie Fury i Guido Vianello.

Joshua nie zmierzy się jednak z żadnym z wymienionych dziesięciu zawodników. W przeciwnym narożniku stanie 35-letni Kristian Prenga. Ma rekord 20-1 (20 KO), ale znany promotor Lou DiBella jego rywali nazwał "zwykłymi klaunami". Faktem jest, że nie mają oni szeroko znanych nazwisk.

Lou DiBella o walce Joshuy. "Nie ma szans, by stało się coś złego"

Amerykanin przejechał się po Albańczyku. - Znam go bardzo dobrze. Wielokrotnie próbowałem podpisać z nim kontrakt. Walczył na Broadway Boxing z innymi przeciętnymi zawodnikami wagi ciężkiej, których moim zdaniem i tak nie pokonał. On był "sprzedawcą biletów" - czytamy (cyt. za Yahoo! Sports).

Jest bardzo silnym fizycznie facetem, po prostu takim bramkarzem, dosłownie bramkarzem z klubu nocnego. Nie chciałbyś dostać w twarz od niego. Jeśli nie zobaczysz ciosu, a on cię trafi, może zrobić krzywdę
Lou DiBella o Prendze

Jest zdziwiony, że obóz Joshuy wybrał tak słabego - w jego oczach - przeciwnika. - Ludzie z otoczenia Anthony'ego nie wybraliby go nawet na partnera sparingowego. To nie jest walka. Jak to możliwe, że stajesz się lepszy walcząc z facetem, który w ogóle nie potrafi walczyć? Nie ma szans, żeby stało się coś złego. "AJ" musiałby nie przewidzieć nadchodzącego ciosu. Jest wystarczająco wyszkolony, by nie zamykać oczu w ringu - podkreślił.

Ocenił, że Prenga jest świadomy uśmiechu od losu. Całą sprawę określa "trafieniem losu na loterii". Bokser z Grykë-Orosh ma zarobić milion dolarów. Rzekomo 10 procent tej kwoty to więcej niż zarobił przez całą karierę. - Miał parę małych zarobków na pokazach klubowych, bo ma bardzo duże grono fanów w albańskiej społeczności - wytłumaczył 65-latek.

