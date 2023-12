Przedziwny bój na gali Fame. Palec w oku gwiazdora, walka przerwana

Maciej Sulęcki to utalentowany pięściarz wagi średniej, który jednak postanowił zamienić ring na oktagon, podpisując kontrakt z federacją Fame MMA . Okazja na debiut jest nie byle jaka, bowiem jego rywalem będzie doskonale znany wszystkim fanom sportów walki w Polsce Norman Parke - były tymczasowy mistrz KSW i zawodnik UFC, dla którego była to kolejna walka na gali Fame MMA. Wcześniej pokonywał już Kasjusza Życińskiego, Pawła Mikołajuwa i Piotra Szeligę, a przegrał tylko raz - z Borysem Mańkowskim poprzez jednogłośną decyzję sędziów.

Fame MMA: Reborn. Norman Parke pokonał Macieja Sulęckiego

Po powrocie do boksu w trzeciej rundzie Norman Parke nie nacisnął hamulca i odważnie ruszał do przodu. Walczył zupełnie inaczej niż na początku tego starcia. Nie była to już ciągła dominacja Macieja Sulęckiego. Czwarta runda - w K-1 - rozpoczęła się spokojnie, ale z czasem coraz więcej ciosów i kopnięć dochodziło do celu. W drugim aspekcie wyróżniał się Norman Parke, który później potrzebował chwili odpoczynku i pomocy lekarza po tym, jak palec rywala wylądował w jego oku. Ten miał pretensje do sędziego, który poprosił o powtórkę. Walka ostatecznie została wznowiona.