Przedwczesny koniec walki Polaka. Zaraz potem kolejne złoto, historyczny moment

16 maja ogromny apetyt na złoto miał choćby Jakub Straszewski. Zrobiło się o nim głośno w środowisku za sprawą poprzedniej walki z Teagnem Stottem. Nasz rodak podczas pojedynku nabawił się urazu łuku brwiowego, sędzia już nawet odliczał do dziesięciu . I właśnie wtedy nastąpił zwrot akcji. Polak zaliczył spektakularny i co najważniejsze zwycięski powrót.

"Powiedziałem lekarzowi "don't stop, final round". Później ten lekarz podszedł do mnie i śmiejąc się odparł, że pierwszy raz miał do czynienia z taką sytuacją, gdy ktoś go prosił, żeby nie przerywał walki. Po prostu bałem się, że może to zrobić i przez taką decyzję wypadnę z turnieju" - mówił sportowiec na łamach Interia Sport.