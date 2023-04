Promotor Usyka już w Polsce. Sensacyjna walka coraz bliżej

Ołeksandr Usyk, obok Tysona Fury'ego, to obecnie największy gigant królewskiej kategorii wagowej. Jeszcze kilka tygodni temu kibice boksu ostrzyli sobie zęby na upragnione, po ponad dwóch dekadach, starcie, które wyłoniłoby niekwestionowanego mistrza świata w wadze ciężkiej. Co to oznacza? W rękach jednego z pięściarzy znalazłyby się pasy czterech najważniejszych w boksie zawodowym federacji, czyli WBO, WBA, IBF oraz WBC.