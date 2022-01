Promotor Tysona Fury’ego wygrał przetarg. Ogromne pieniądze!

W tego typu przetargach wszystkie strony przekazują koperty ze swoją ofertą, wszystkie one są otwierane jednocześnie, a ten, kto zaoferuje najwięcej, zyskuje prawa organizatora.

Promotor Tysona Fury'ego "rozbija bank"!

Oczywiście tak się dzieje tylko przy obowiązkowych obronach. W dodatku strony najczęściej dogadują się między sobą, omijając przetarg, ale tym razem Warren i Eddie Hearn nie byli w stanie znaleźć wspólnego mianownika. Tak oto Warren, przy współpracy z Bobem Arumem, podają datę oraz lokalizację walki.

Hearn - promotor Whyte'a i Anthony'ego Joshuy (24-2, 22 KO), zaproponował kwotę 32 milionów dolarów. Ale Warren zapisał w kopercie kwotę aż 41 milionów dolarów!

Wcześniej władze federacji WBC zarządziły, że podział pieniędzy z przetargu odbędzie się w stosunku 80% do 20% na korzyść pełnoprawnego mistrza, w tym wypadku "Króla Cyganów". To oznacza, że Fury zarobi za ten pojedynek aż 32,8 miliona dolarów! Whyte też nie ma co narzekać, bo na jego konto wpłynie 8,2 miliona "zielonych".

Konkretnej daty nie ma, jednak Warren już zapowiedział, że walka Fury vs Whyte odbędzie się w kwietniu na wielkim stadionie Principality Stadium w Cardiff w Walii.