Promotor Tomasz Babiloński wraca na ring

- Mam najlepszych trenerów, Zbyszka Raubo, Krzyśka Kosedowskiego i Łukasza Maszczyka. Walkę pokazową z prezydentem Żyrardowa, Lucjanem Chrzanowskim, traktuję bardzo poważnie, chcemy pomóc chorym dzieciom, ale i pokazać dobry boks - mówi Tomasz Babiloński, promotor i organizator gal pięściarskich, który po niemal 20 latach wraca na ring.

Powrót boksera na ring

41-letni Tomasz Babiloński to były bokser Gwardii Warszawa, brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów. 25 lutego podczas gali "Babilon Boxing Show" w Żyrardowie skrzyżuje rękawice z 57-letnim Lucjanem Chrzanowskim, prezydentem tego miasta. To będzie pojedynek charytatywny, ale...

Reklama

- Wcześniej Prezydent Miasta Żyrardowa toczył pokazowe walki m.in. z Krzyśkiem Włodarczykiem, ale to była bardziej zabawa. Z kolei ja zastrzegłem, że możemy spotkać się między linami z założonymi rękawicami, lecz nie ma mowy o cyrkowych popisach. Jak walczymy, to walczymy. Oczywiście nie chodzi o to, by pourywać sobie głowy, ale pokazać fajne akcje, zadać ciosy, pokazać to, na czym polega pięściarstwo - tłumaczy Tomasz Babiloński.

Zdjęcie Babilong Boxing Show 25.02 / Materiał prasowy / materiały prasowe

Szef grupy Babilon Promotion oraz federacji Babilon MMA przygotowuje się do walki z Lucjanem Chrzanowskim pod okiem świetnych przed laty zawodników, dziś szkoleniowców.

- Zbyszek Raubo był moim trenerem ćwierć wieku temu na Gwardii, a dziś znów razem pracujemy. Trenuję także pod okiem innych świetnych bokserów, Krzyśka Kosedowskiego i Łukasza Maszczyka. Team mam taki, jakbym szykował się do walki o mistrzostwo świata. Ale to też pokazuje, jak poważnie traktuję prezydenta Żyrardowa. Pan Chrzanowski do walki ze mną zrzucił kilkanaście kilogramów, zresztą podczas sparingu udowodnił, że wie na czym polega boks i "zahaczył" mnie. To tylko sprawiło, że trenuję jeszcze ciężej - dodaje Tomasz Babiloński.

Więcej informacji o boksie znajdziesz tutaj.



Walka charytatywna

Walka, której głównym celem jest pomoc chorym dzieciom, tj. zebranie pieniędzy potrzebnych na leczenie Filipa Sucheckiego i Igi Hodun, odbędzie się na dystansie 3 rund po 2 minuty.

- Ostatnią walkę w ringu stoczyłem w 2003 roku podczas mistrzostw Polski w Jastrzębiu, gdzie boksowanie wybił mi z głowy Mariusz Welc. Pięć lat wcześniej sięgnąłem po brąz MP Juniorów w Krakowie w wadze 81 kg. Wtedy złoto wywalczył m.in. Krzysiek "Diablo" Włodarczyk w kategorii do 91 kg - wspomina promotor bokserski.

Zdjęcie Babilon Boxing Show 25 / Materiał prasowy / materiały prasowe

Brąz MP Kadetów ma na koncie z kolei 18-letni syn Tomasza Babilońskiego, Oskar. - Jeździmy razem na treningi i sparingi, uwielbiamy boks, ale Oskar postawił na szkołę. Ze względów zdrowotnych nie będzie kontynuował kariery pięściarskiej, spełni się w innych dziedzinach - kończy Babiloński.



Gala Babilon Boxing Show z walką charytatywną pomiędzy Prezydentem Miasta Żyrardowa a promotorem Babilon MMA i Babilon Promotion odbędzie się 25 lutego w Aqua Żyrardów. Bilety dostępne na Eventim.pl. Transmisja na kanałach grupy Polsat, a Interia jest patronem medialnym tego wydarzenia.