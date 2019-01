Promotor Parkera: To będzie dla niego wielki rok

Rok 2019 ma być dla Josepha Parkera (25-2, 19 KO) lepszy niż 2018, w którym Nowozelandczyk doznał dwóch porażek i stracił tytuł mistrza świata WBO w wadze ciężkiej.

- Wszyscy zasługują na przerwę, Joe cieszy się więc odpoczynkiem u boku rodziny i przyjaciół. Pewnie pod koniec stycznia usiądziemy i porozmawiamy o przyszłości - powiedział David Higgins, promotor 26-latka.



- Joe trzyma formę podczas przerwy, co wcześniej mu się nie udawało. Wygląda na bardzo skupionego i poważnego. To najlepszy Joseph Parker, jakiego widziałem. Spodziewam się, że to będzie dla niego wielki rok - dodał.



Na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy Parker przegrał na punkty najpierw z Anthonym Joshuą, który odebrał mu tytuł mistrzowski, a potem z Dillianem Whyte'em. W grudniu odbudował się wygraną w trzeciej rundzie z Alexandrem Floresem. Termin jego kolejnego występu nie jest jeszcze znany.