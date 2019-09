Otto Wallin (20-1, 13 KO) pokazał się ze świetnej strony w konfrontacji z Tysonem Furym (29-0-1, 20 KO) i pomimo punktowej porażki był witany przez rodaków na lotnisku niczym bohater. Akcje Szweda bardzo wzrosły, a on zamierza wykorzystać przysłowiowe pięć minut i czeka na wielkie walki.

Wallin ma nadzieję na rewanż z "Królem Cyganów", choć chętnie wyjdzie również naprzeciw Anthony'ego Joshuy (22-1, 21 KO), o ile ten 7 grudnia udanie zrewanżuje się Andy'emu Ruizowi Jr (33-1, 22 KO) i odzyska pasy IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej. Do pracy zabiera się promotor Dmitriy Salita.



- Otto w takim rewanżu zaboksowałby jeszcze lepiej. Nie ma problemu ze stylem Fury'ego i szczerze wierzę, że wygrałby w drugiej walce. Zresztą już ta pierwsza była bardzo równa i w mojej ocenie wygrał pięć z dwunastu rund. A gdyby ktokolwiek inny stał naprzeciw niego, to ten pojedynek zostałby przerwany na skutek kontuzji - przekonuje nowojorski promotor.



- Otto to prawdziwy mistrz, zarówno w ringu, jak i życiu prywatnym. Chcielibyśmy rewanżu z Furym, ale również walki z Anthonym Joshuą. Jesteśmy otwarci na walki w Wielkiej Brytanii - dodał Salita.