Mairis Briedis został zmuszony do oddania pasa WBO kategorii junior ciężkiej i o wakujący tytuł powalczy Krzysztof Głowacki (31-2, 19 KO). Najbardziej prawdopodobną opcją jest starcie Polaka z Lawrence'em Okolie (14-0, 11 KO).

- Być może Lawrence nie jest jeszcze gotowy na Głowackiego, ale z drugiej strony stać go na zwycięstwo w tej walce. Tak samo było przed walką Joshuy z Martinem. Wiedzieliśmy, że to jeszcze nie moment na walki mistrzowskie, z drugiej jednak strony mieliśmy świadomość, iż stać go na wygrywanie z takimi rywalami jak Charles Martin. Powtórzę więc, Lawrence nie jest jeszcze gotowy na zawodnika pokroju Głowackiego, ale już teraz może takich przeciwników pokonywać. Wierzę, że zdobędzie tytuł mistrza świata, a potem z sukcesami przeniesie się do wagi ciężkiej. Będziemy naciskać z całych sił na federację WBO na organizację walki Okolie z Głowackim - nie ukrywa Eddie Hearn, promotor Brytyjczyka.



Okolie, aktualny mistrz Europy w limicie 90,7 kilograma, ma już na rozkładzie jednego Polaka w ważnej walce. Bo to właśnie on wyeliminował Igora Jakubowskiego z turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro.