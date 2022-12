Promotor nie zostawia cienia wątpliwości odnośnie walki Fury - Usyk

- To dorośli mężczyźni. Usyk jest moim dobrym przyjacielem, to bardzo inteligentny facet, a Tyson to prawdziwy Superman. Im obu zależy na dopięciu tego pojedynku i nie zostało już nam zbyt dużo nieścisłości. Walka odbędzie się w pierwszych czterech miesiącach przyszłego roku, pytanie tylko gdzie i kiedy konkretnie? Obaj zgodzili się odpuścić inne przejściowe walki i jestem przekonany, że uda się nam sfinalizować ich pojedynek. Być może nawet do końca tego roku - zapowiada niezniszczalny Arum.