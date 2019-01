Promotor Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO) Eddie Hearn traci nadzieję na to, że uda się doprowadzić w kwietniu do walki unifikacyjnej z Deontayem Wilderem (40-0-1, 39 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ciekawe wieści ze świata boksu. Będzie wielki powrót? Wideo INTERIA.TV

- Nie dostajemy żadnych odpowiedzi z ich strony. W ciągu ostatnich czterech czy pięciu tygodniu wysłałem kilka maili do Shelly'ego Finkela (menedżera Wildera - przyp. red.). Nie mają nawet przyzwoitości, by odpowiedzieć. Myślę, że podjęli już decyzję i nie chcą walczyć z Joshuą. To frustrujące, bo sądzę, że złożyliśmy świetną propozycję, więcej niż uczciwą. I to była oferta dwóch walk - jednej w Wielkiej Brytanii i jednej w USA. Ale oni nawet tego nie rozważają. Wilder nie podnosi telefonu, więc ta walka wylatuje za okno - powiedział Eddie Hearn.



Szef stajni Matchroom Boxing nie może się też dogadać z Dillianem Whyte'em (25-1, 18 KO) i Tysonem Furym (27-0-1, 19 KO). Jak tak dalej pójdzie, to planowana na 13 kwietnia walka Joshuy na stadionie Wembley w Londynie zostanie odwołana i Anglik zaboksuje w nieco późniejszym terminie Stanach Zjednoczonych.



- Jedynym gościem, który wydaje się być chętny do walki, jest Jarrell Miller. Też chce dużo pieniędzy, ale jest bardziej realistyczny niż ci inni goście. Myślę, że debiut Joshuy w USA byłby czymś wartościowym - oznajmił.