- Respektujemy Ruiza, ale to my podejmiemy decyzję odnośnie lokalizacji rewanżu - mówi Eddie Hearn, promotor Anthony'ego Joshuy (22-1, 21 KO), odpowiadając na pytania dziennikarzy o drugą walkę AJ-a z jego niespodziewanym pogromcą, Andym Ruizem Jr (33-1, 22 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Andy Ruiz: Joshua nie potrafi boksować. Wideo © 2019 Associated Press

W pierwszy dzień czerwca sprowadzony w zastępstwie za złapanego na dopingu Jarrella Millera meksykański pretendent czterokrotnie posłał championa na deski, stopując go ostatecznie w siódmej rundzie i odbierając mu pasy IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej. Rewanż odbędzie się jeszcze w tym roku. Szef grupy Matchroom przekonuje, że w ciągu najbliższych 48 godzin powinniśmy już poznać szczegóły tej walki.



- Ekipa Ruiza od początku nie chciała tego rewanżu w Wielkiej Brytanii, a teraz wykorzystuje zamieszanie wokół Dilliana Whyte'a jako pretekst, by się wymigać z walki na terenie Anthony'ego. Znamy zapisy w kontrakcie pierwszego pojedynku i naszą pozycję w negocjacjach, ale chcemy też respektować zdanie Ruiza. On wolałby teren neutralny, ale stadion w Cardiff wciąż jest faworytem do organizacji tego pojedynku - kontynuuje Hearn.



Rewanż odbędzie się pod koniec listopada lub w pierwszej połowie grudnia. Joshua rozpoczął już przygotowania do zemsty za pierwszą porażkę w karierze.



- W ciągu 48 godzin damy znać Ruizowi i jego ludziom o lokalizacji drugiej walki - zapewnił promotor Joshuy.