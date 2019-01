- W tej chwili Fury ma większe szanse na walkę z Joshuą niż Wilder - przekonuje Eddie Hearn, promotor Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO), mistrza świata wagi ciężkiej federacji IBF/WBA/WBO.

AJ od dawna ma zaklepany termin na 13 kwietnia. Tego dnia miałby zaboksować na Stadionie Wembley w Londynie. Tylko żeby zapełnić taki obiekt, naprzeciw championa musiałby stanąć ktoś naprawdę mocny. Negocjacje z Deontayem Wilderem (40-0-1, 39 KO) wciąż nie mogą znaleźć finału, a to przecież Amerykanin ma ostatni z pasów - ten w wersji WBC, jakiego brakuje Anglikowi do kolekcji.

- Odzywałem się do obozu Wildera sześć razy i powiedzieć, że oni siedzą cicho, to mało powiedziane. Nawet kilka dni temu znów próbowałem nawiązać kontakt, znów bez odpowiedzi. To frustrujące, tym bardziej, że ludzie na okrągło pytają nas o ten pojedynek. Oni nawet nie zaczynają z nami rozmów, a my próbowaliśmy już wszystkiego. Oferowaliśmy konkretne pieniądze, potem podział zysków, ale brakuje odzewu z drugiej strony. W tej chwili większą szansę na starcie z Joshuą ma szczerze mówiąc Fury - stwierdził szef stajni Matchroom.

- Anthony wraca z wakacji i zaczyna właśnie obóz przygotowawczy. Chciałby więc wiedzieć, na kogo ma się szykować. Mamy ostatnie dwa tygodnie na ogłoszenie przeciwnika - dodał Hearn.