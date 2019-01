Promotor Tysona Fury'ego (27-0-1, 19 KO) stwierdził, że najpierw spróbuje doprowadzić do rewanżu z Deontayem Wilderem (40-0-1, 39 KO), a potem do pojedynku zAnthonym Joshuą (22-0, 21 KO).

- Chcemy walk, które mają znaczenie, takie walki będziemy robić. Tylko one interesują Fury'ego po tym, jak potwierdził, że jest najlepszym zawodnikiem wagi ciężkiej na świecie. Może nie ma żadnych pasów, ale znowu jest na szczycie, a my próbujemy w tej chwili doprowadzić do rewanżu z Wilderem - oświadczył Frank Warren.

- Potem będziemy chcieli Anthony'ego Joshuę. Z naszej strony nie ma żadnego powodu, dla którego nie miałoby do tej walki dojść. To pojedynek, którego wkrótce brytyjska publiczność będzie żądać - dodał.

Fury boksował z Wilderem 1 grudnia w Los Angeles. Walka zakończyła się remisem po dwunastu rundach.