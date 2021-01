Promotor Crawforda: To Spence rzuca zaporowe liczby, nie my

Errol Spence jr (27-0, 21 KO) czy Terence Crawford (37-0, 28 KO)? Kto tak naprawdę jest numerem jeden w wadze półśredniej? I co stoi na przeszkodzie, by ta walka w końcu doszła do skutku?

Do tej pory wydawało się, że na przeszkodzie stoją konkurujący z sobą promotorzy i stacje telewizyjne, jednak Bob Arum - promotor Crawforda, udowadnia na każdym kroku, że dogadać się potrafi. Szef Top Rank zapewnia, że i Al Haymon - promotor Spence'a, jest otwarty na rozmowy. Problemy sprawia natomiast sam mistrz WBC/IBF.

- Rozmawiałem z Alem Haymonem osobiście o tej walce. To nie on jest problemem, Haymon jest gotowy na taką potyczkę. To Spence wstrzymuje negocjacje, być może obawiając się porażki. Taka jest prawda. Jedyną przeszkodą jest Errol Spence, a nie Haymon czy PBC. My jesteśmy bardzo pewni swego i wierzymy, że Crawford wygra w takiej walce. Niestety Spence myśli widocznie tak samo jak my i rzuca zaporowe liczby oraz procenty. Jeśli więc macie do kogoś pretensje, miejcie tylko do Spence'a - powiedział Arum.

