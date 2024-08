Problem dla Julii Szeremety po zdobyciu medalu. To się odbije na całej jej karierze

Od srebrnego medalu Julii Szeremety nie minął nawet miesiąc, ale dużą ciekawość budzi to, jak dalej potoczy się jej kariera. Na razie Polka postanowiła trochę odpocząć od boksu, ale wróciła do uprawiania sportu. Pięściarka na tę chwilę poświęca się akrobatyce oraz pole dance'owi. Jej celem na pewno są kolejne igrzyska olimpijskie, których gospodarzem będzie Los Angeles, o ile boks się na nich pojawi. Te odbędą się dopiero za cztery lata i 21-latka będzie wtedy na zupełnie innym etapie swojej kariery. Janusz Pindera przestrzega zawodniczkę, że jej droga nie będzie usłana różami i jeśli marzy o wielkich sukcesach, to musi bardziej niż wcześniej uważać na rywalki.

