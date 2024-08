Oprócz tego 3 sierpnia w Hali Orbita we Wrocławiu fani freak fightów zobaczą turniej w którym wystąpi czterech śmiałków: Mateusz Górski, Ronaldo Miranda, Damian Kasprzak i Patryk Pieńczykowski. Do oktagonu wejdą też kobiety, przewidziano trzy starcia pań. Łącznie w karcie walk Prime MMA 9 znalazło się aż 13 pojednków

Prime MMA 9: Kiedy gala? Gdzie oglądać PPV? Jaka cena?

Trzeba przyznać, że będzie to najdroższa gala freak fightowa do oglądania PPV w internecie. Są do wyboru dwa pakiety. Pierwszy pakiet PREMIUM kosztuje 49,99 zł i ma do zaoferowania dostęp do transmisji w jakości Full HD 1080p oraz dostęp do zapisu gali na 72 godziny po jej zakończeniu.