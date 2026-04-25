PRIME MMA 16: Gdzie oglądać PPV? [KARTA WALK, TRANSMISJA]
Czas na galę Prime MMA 16. W walce wieczoru pojedynek stoczą Jacek "Muran" Murański i Paweł "Popek" Mikołajuw. Karta walk zapowiada się ciekawie, a transmisja z gali PRIME MMA 16 będzie dostępna tylko w formule PPV. Gdzie oglądać? Gdzie obejrzeć? Kto walczy na PRIME? Ile kosztuje dostęp PPV? O której start gali? Wszystkie odpowiedzi na pytania zawarliśmy w poniższym artykule.
Gala Prime MMA 16 odbędzie się dzisiaj 25 kwietnia na hali sportowej w Nysie, a jej start zaplanowano na godzinę 20:00. W walce wieczoru kibice zobaczą Jacka Murańskiego oraz Pawła Mikołajuwa, czyli "Popka". Ponadto swoje pojedynki stoczą m.in. Mariusz Wach, Marianna Schreiber czy Przemysław Czarnecki. Łącznie na tę galę zaplanowano 11 interesujących walk plus trzy pojedynki w ramach turnieju Freak Kombat: K1.
PRIME MMA 16: Gdzie oglądać? [TRANSMISJA PPV]
Transmisja gali PRIME MMA 16 będzie dostępna wyłącznie w systemie PPV (Pay-Per-View). W Polsce najłatwiejszym sposobem na obejrzenie wydarzenia jest wykupienie dostępu za pośrednictwem CANAL+ Online, gdzie transmisja na specjalnym kanale CANAL+ LIVE rozpocznie się od godziny 20:00. Opcje dostępu obejmują zakup subskrypcji z dostępem do gali (59 zł) lub subskrypcja platformy na miesiąc, co daje fanom możliwość oglądania wydarzenia w wysokiej jakości HD (49 zł). Osoby spoza Polski mogą wykupić PPV bezpośrednio na platformie PRIME MMA.
Karta walk gali Prime MMA 16. Kto walczy na gali?
Walka wieczoru
- Jacek "Muran" Murański - Paweł "Popek" Mikołajuw
Karta główna
- Przemysław Czarnecki - Piotr Korczarowski
- Marianna Schreiber - Paulina Porzucek
- Mariusz "Dżaga" Ząbkowski - Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny
- Dorian "ALI5cali" Jach-Bluma - Damian "Waszka G" Kubiszewski
- finał turnieju Freak Kombat: K1
- Dawid "Skawian" Skawiańczyk - Krzysztof Ryta
- Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk - Marek "Bad Boy Jr." Franek
- Mariusz Wach - Damian Tańcula, Olaf "Farrley" Kasprzyk i Bartosz Noras Iwanowicz
- Mateusz "Matthew Bolciarz" Rojek - Daniel "Dags" Szwaba
Karta wstępna
- Tomasz Zadyma - Arkadiusz "Freakboy" Kaźmierczak
- Gracjan Miś - Pavel Oboźny
Półfinały turnieju Freak Kombat: K1