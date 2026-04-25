PRIME MMA 16: Gdzie oglądać PPV? [KARTA WALK, TRANSMISJA]

Gala Prime MMA 16 odbędzie się dzisiaj 25 kwietnia na hali sportowej w Nysie, a jej start zaplanowano na godzinę 20:00. W walce wieczoru kibice zobaczą Jacka Murańskiego oraz Pawła Mikołajuwa, czyli "Popka". Ponadto swoje pojedynki stoczą m.in. Mariusz Wach, Marianna Schreiber czy Przemysław Czarnecki. Łącznie na tę galę zaplanowano 11 interesujących walk plus trzy pojedynki w ramach turnieju Freak Kombat: K1.

Transmisja gali PRIME MMA 16 będzie dostępna wyłącznie w systemie PPV (Pay-Per-View). W Polsce najłatwiejszym sposobem na obejrzenie wydarzenia jest wykupienie dostępu za pośrednictwem CANAL+ Online, gdzie transmisja na specjalnym kanale CANAL+ LIVE rozpocznie się od godziny 20:00. Opcje dostępu obejmują zakup subskrypcji z dostępem do gali (59 zł) lub subskrypcja platformy na miesiąc, co daje fanom możliwość oglądania wydarzenia w wysokiej jakości HD (49 zł). Osoby spoza Polski mogą wykupić PPV bezpośrednio na platformie PRIME MMA.