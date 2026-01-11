PRIME MMA 15: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki
PRIME MMA 15: Wyniki walk. Organizacja przygotowała aż 13 starć w przeróżnych - momentami prześmiewczych - formułach. W walce wieczoru o pas PRIME w formule Muay-Thai zmierzyli się "Taazy" oraz raper "Arab". Oprócz tego w klatce zobaczyliśmy m.in. Mariannę Schreiber, Piotra Koczarowskiego, Jacka Murańskiego czy Jasia Kapelę. W tym artykule można sprawdzić wyniki z wydarzenia PRIME MMA 15. Zobacz, kto wygrał swoje walki.
Federacja PRIME MMA wkracza w nowy rok z mocnym otwarciem freak-fightowego sezonu. Pierwsza gala organizacji w 2026 roku, PRIME MMA 15, została zaplanowana na 10 stycznia i odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Puławach. Wydarzenie zaoferuje szeroki wachlarz formuł, od boksu i MMA, przez K-1, aż po pojedynki o mistrzowski pas oraz przedziwne konfrontacje, które przyciągają uwagę kibiców.
Łącznie karta PRIME MMA 15 obejmuje 13 walk, w tym wyjątkowy pojedynek o tytuł mistrzowski organizacji. W walce wieczoru, rozegranej w formule Muay-Thai, naprzeciw siebie staną Kamil "Taazy" Mataczyński oraz Gabriel "Arab" Al-Sulwi. To starcie zapowiada się jako jedno z najbardziej elektryzujących, łącząc sportową rywalizację z dużym zainteresowaniem medialnym.
Na karcie głównej nie zabraknie także innych głośnych zestawień. W formule K-1 w małych rękawicach Rafał "Takefun" Górniak zmierzy się z Arkadiuszem Tańculą, natomiast w boksie w małych rękawicach Piotr Korczarowski skrzyżuje rękawice z Jakubem "Paramaxilem" Frączkiem. Duże emocje wzbudzą również walki z udziałem Jacka Murańskiego, Marianny Schreiber oraz Jasia Kapeli, które mają charakter wybitnie widowiskowy.
Walka wieczoru:
- Gabriel "Arab" Al-Sulwi pokonał Kamila "Taazy" Mataczyńskiego przez jednogłośną decyzję sędziów - walka o pas PRIME MMA - Muay-Thai
Karta główna (PPV):
- Arkadiusz Tańcula pokonał Rafała "Takefuna" Górniaka przez decyzję sędziów- K-1 w małych rękawicach
- Marek Jówko wygrał z Maciejem "Big Jackiem" Jaremą po jednogłośnej decyzji sędziów - MMA
- Paweł Jóźwiak & Marcin Naruszczka wygrali z ośmioma zawodnikami - boks w małych rękawicach
- Andrzej "Żurom" Żuromski po jednogłośnej decyzji sędziów zremisował z Wojciechem "Kazikiem Kartelem" Ochnickim - boks w małych rękawicach
- Oskar "Petel" Petelski wygrał z Patrykiem "Robalinim" Śliwą po nokaucie w 1. rundzie - K-1 w małych rękawicach
Karta wstępna (dostępna na YouTube):
- Dominik Zadora wygrał z Jakubem Ciesielką i Maksymilianem Bratkowiczem - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)
- Olaf "Farrley" Kasprzyk wygrał z Bartoszem "Bartim" Karolakiem oraz Damianem "Versaczem" Surmajem - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)
- Finał Młócki: Krystian "Krizzly" Targosz pokonał Michała Oprządka przez TKO w 1. rundzie - boks w małych rękawicach