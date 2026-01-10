PRIME MMA 15: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki

Federacja PRIME MMA wkracza w nowy rok z mocnym otwarciem freak-fightowego sezonu. Pierwsza gala organizacji w 2026 roku, PRIME MMA 15, została zaplanowana na 10 stycznia i odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Puławach. Wydarzenie zaoferuje szeroki wachlarz formuł, od boksu i MMA, przez K-1, aż po pojedynki o mistrzowski pas oraz przedziwne konfrontacje, które przyciągają uwagę kibiców.

Łącznie karta PRIME MMA 15 obejmuje 13 walk, w tym wyjątkowy pojedynek o tytuł mistrzowski organizacji. W walce wieczoru, rozegranej w formule Muay-Thai, naprzeciw siebie staną Kamil "Taazy" Mataczyński oraz Gabriel "Arab" Al-Sulwi. To starcie zapowiada się jako jedno z najbardziej elektryzujących, łącząc sportową rywalizację z dużym zainteresowaniem medialnym.

Na karcie głównej nie zabraknie także innych głośnych zestawień. W formule K-1 w małych rękawicach Rafał "Takefun" Górniak zmierzy się z Arkadiuszem Tańculą, natomiast w boksie w małych rękawicach Piotr Korczarowski skrzyżuje rękawice z Jakubem "Paramaxilem" Frączkiem. Duże emocje wzbudzą również walki z udziałem Jacka Murańskiego, Marianny Schreiber oraz Jasia Kapeli, które mają charakter wybitnie widowiskowy.

PRIME MMA 15: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał

Walka wieczoru:

Kamil "Taazy" Mataczyński vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi - walka o pas PRIME MMA - Muay-Thai

Karta główna (PPV):

Rafał "Takefun" Górniak vs Arkadiusz Tańcula - K-1 w małych rękawicach

Piotr Korczarowski vs Jakub "Paramaxil" Frączek - boks w małych rękawicach

Jacek "Muran" Murański vs Dalton & Wampirek & Super Mario - boks

Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny vs Jaś Kapela - MMA

Marianna Schreiber vs Sara "Lasuczita" Sise - boks w małych rękawicach

Marek Jówko vs Maciej "Big Jack" Jarema - MMA

Paweł Jóźwiak & Marcin Naruszczka vs 8 zawodników - boks w małych rękawicach

Andrzej "Żurom" Żuromski vs Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki - boks w małych rękawicach

Oskar "Petel" Petelski vs Patryk "Robalini" Śliwa - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (dostępna na YouTube):

Jakub Ciesielka vs Maksymilian Bratkowicz vs Dominik Zadora - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)

Olaf "Farrley" Kasprzyk vs Bartosz "Barti" Karolak vs Damian "Versacz" Surmaj - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)

Finał Młócki - boks w małych rękawicach: Krystian "Krizzly" Targosz pokonał Michała Oprządka przez TKO w 1. rundzie

