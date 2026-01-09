PRIME MMA 15: Gdzie oglądać PPV? [KARTA WALK, TRANSMISJA]

Federacja PRIME MMA szykuje się na otwarcie drogi freak-fightowej w nowym roku. Pierwsza freakowa gala w 2026 PRIME MMA 15 odbędzie się 10 stycznia w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Puławach. Fani mogą spodziewać się mieszanki formuł, od boksu i MMA, po K-, a także walk o pas mistrzowski oraz widowiskowych, medialnych konfrontacji.

PRIME MMA 15 składa się łącznie z 13 walk, w tym historycznego pojedynku o pas mistrzowski organizacji. W starciu wieczoru w formule Muay-Thai zmierzą się Kamil "Taazy" Mataczyński i Gabriel "Arab" Al-Sulwi. To zestawienie ma gwarantować emocje zarówno na poziomie sportowym, jak i medialnym.

W karcie głównej znajdą się również inne interesujące batalie. W formule K-1 w małych rękawicach Rafał "Takefun" Górniak stanie naprzeciw Arkadiusza Tańculi, a w bokserskim starciu w małych rękawicach Piotr Korczarowski zmierzy się z Jakubem "Paramaxilem" Frączkiem. Widowiskowo zapowiadają się również starca z udziałem Jacka Murański, Marianny Schreiber czy Jasia Kapeli.

PRIME MMA 15: Gdzie oglądać? [TRANSMISJA PPV]

Transmisja gali PRIME MMA 15 będzie dostępna wyłącznie w systemie PPV (Pay-Per-View). W Polsce najłatwiejszym sposobem na obejrzenie wydarzenia jest wykupienie dostępu za pośrednictwem CANAL+ Online, gdzie transmisja rozpocznie się około 19:30. Opcje dostępu obejmują zakup subskrypcji z dostępem do gali (59 zł) lub subskrypcja platformy na miesiąc, co daje fanom możliwość oglądania wydarzenia w wysokiej jakości HD (39 zł). Osoby spoza Polski mogą wykupić PPV bezpośrednio na platformie PRIME MMA.

PRIME MMA 15: Karta walk. Kto walczy na gali?

Walka wieczoru:

Kamil "Taazy" Mataczyński vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi - walka o pas PRIME MMA - Muay-Thai

Karta główna (PPV):

Rafał "Takefun" Górniak vs Arkadiusz Tańcula - K-1 w małych rękawicach

Piotr Korczarowski vs Jakub "Paramaxil" Frączek - boks w małych rękawicach

Jacek "Muran" Murański vs Dalton & Wampirek & Super Mario - boks

Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny vs Jaś Kapela - MMA

Marianna Schreiber vs Sara "Lasuczita" Sise - boks w małych rękawicach

Marek Jówko vs Maciej "Big Jack" Jarema - MMA

Paweł Jóźwiak & Marcin Naruszczka vs 8 zawodników - boks w małych rękawicach

Andrzej "Żurom" Żuromski vs Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki - boks w małych rękawicach

Oskar "Petel" Petelski vs Patryk "Robalini" Śliwa - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (dostępna na YouTube):

Jakub Ciesielka vs Maksymilian Bratkowicz vs Dominik Zadora - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)

Olaf "Farrley" Kasprzyk vs Bartosz "Barti" Karolak vs Damian "Versacz" Surmaj - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)

Finał Młócki - boks w małych rękawicach

