PRIME MMA 15: Gdzie oglądać PPV? [KARTA WALK, TRANSMISJA]
Rusza kolejna freak fightowa kampania. PRIME MMA 15 to pierwsze wydarzenie w nowym roku, które przyniesie masę emocji fanom walk celebrytów i influencerów. Karta walk zapowiada się ciekawie, a transmisja z gali PRIME MMA 15 będzie dostępna tylko w formule PPV. Gdzie oglądać? Gdzie obejrzeć? Kto walczy na PRIME? Ile kosztuje dostęp PPV? O której start gali? Wszystkie odpowiedzi na pytania zawarliśmy w poniższym artykule.
Federacja PRIME MMA szykuje się na otwarcie drogi freak-fightowej w nowym roku. Pierwsza freakowa gala w 2026 PRIME MMA 15 odbędzie się 10 stycznia w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Puławach. Fani mogą spodziewać się mieszanki formuł, od boksu i MMA, po K-, a także walk o pas mistrzowski oraz widowiskowych, medialnych konfrontacji.
PRIME MMA 15 składa się łącznie z 13 walk, w tym historycznego pojedynku o pas mistrzowski organizacji. W starciu wieczoru w formule Muay-Thai zmierzą się Kamil "Taazy" Mataczyński i Gabriel "Arab" Al-Sulwi. To zestawienie ma gwarantować emocje zarówno na poziomie sportowym, jak i medialnym.
W karcie głównej znajdą się również inne interesujące batalie. W formule K-1 w małych rękawicach Rafał "Takefun" Górniak stanie naprzeciw Arkadiusza Tańculi, a w bokserskim starciu w małych rękawicach Piotr Korczarowski zmierzy się z Jakubem "Paramaxilem" Frączkiem. Widowiskowo zapowiadają się również starca z udziałem Jacka Murański, Marianny Schreiber czy Jasia Kapeli.
PRIME MMA 15: Gdzie oglądać? [TRANSMISJA PPV]
Transmisja gali PRIME MMA 15 będzie dostępna wyłącznie w systemie PPV (Pay-Per-View). W Polsce najłatwiejszym sposobem na obejrzenie wydarzenia jest wykupienie dostępu za pośrednictwem CANAL+ Online, gdzie transmisja rozpocznie się około 19:30. Opcje dostępu obejmują zakup subskrypcji z dostępem do gali (59 zł) lub subskrypcja platformy na miesiąc, co daje fanom możliwość oglądania wydarzenia w wysokiej jakości HD (39 zł). Osoby spoza Polski mogą wykupić PPV bezpośrednio na platformie PRIME MMA.
PRIME MMA 15: Karta walk. Kto walczy na gali?
Walka wieczoru:
- Kamil "Taazy" Mataczyński vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi - walka o pas PRIME MMA - Muay-Thai
Karta główna (PPV):
- Rafał "Takefun" Górniak vs Arkadiusz Tańcula - K-1 w małych rękawicach
- Piotr Korczarowski vs Jakub "Paramaxil" Frączek - boks w małych rękawicach
- Jacek "Muran" Murański vs Dalton & Wampirek & Super Mario - boks
- Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny vs Jaś Kapela - MMA
- Marianna Schreiber vs Sara "Lasuczita" Sise - boks w małych rękawicach
- Marek Jówko vs Maciej "Big Jack" Jarema - MMA
- Paweł Jóźwiak & Marcin Naruszczka vs 8 zawodników - boks w małych rękawicach
- Andrzej "Żurom" Żuromski vs Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki - boks w małych rękawicach
- Oskar "Petel" Petelski vs Patryk "Robalini" Śliwa - K-1 w małych rękawicach
Karta wstępna (dostępna na YouTube):
- Jakub Ciesielka vs Maksymilian Bratkowicz vs Dominik Zadora - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)
- Olaf "Farrley" Kasprzyk vs Bartosz "Barti" Karolak vs Damian "Versacz" Surmaj - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)
- Finał Młócki - boks w małych rękawicach