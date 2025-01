Dużo zwrotów akcji miało miejsce w pojedynku Mateusz "Mavs" Szczypior vs Grzegorz "Hellboy" Głuszcz . Pierwotnie drugi z wymienionych potężnym sierpem powalił oponenta, ale ten szybko wstał i odpłacił się w kolejnej rundzie. Do skończenia doszło w trzeciej rundzie, gdzie Głuszcz mocno trafił "Mavsa", łamiąc mu nos. Ta akcja zakończyła bój.

Później transmisja przeniosła się do płatnej platformy PPV, a do boju wyszli Jarosław "Ninja" Sobonkiewicz i Patryk "Black Panther" Akinyeye . Walka potrwała tylko... 10 sekund! Błyskawiczne zwycięstwo zaliczył "Czarna Pantera". W pierwszej walce pań natomiast tempa nie zwolniła Karolina "Stwoichs" Dziak , która po chwili opresji szybko obaliła Magdalenę Loskot i zasypała ciosami z góry, pieczętując zwycięstwo.

Następnie miało dojść do walki, gdzie w klatce spotkałoby się aż... 320 kg, ale ostatecznie Janusz "Ze Złomowiska" Pawłowski nie został dopuszczony do walki przez lekarza. Powodem były problemy z ciśnieniem. W drugiej walce kobiet Ewa Brodnicka zawalczyła 1 na 2 z siostrami Porzucek, po pełnych trzech rundach sędziowie wskazali zwycięstwo byłej mistrzyni świata w boksie. To nie był koniec starć z liczebną przewagą, bowiem chwilę później doszło do pojedynku Patryk "Robalini" Śliwa & Jaś Kapela vs Daniel "Dags" Szwaba. Tutaj jednak wygrał team dwóch panów, szybko pokonując rywala.