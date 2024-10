PRIME MMA 10: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Gala zaczęła się od zaległego finału z gali PRIME MMA 9, naprzeciw siebie stanęli Damian "The Karpi" Kasprzak i Mateusz "Mister Mati" Górski. Walka nie potrwała długo, bowiem zakończyła się już w pierwszej rundzie na korzyść "The Karpi". Zaraz później do oktagonu weszło dwóch zawodowych wojowników MMA, Cezary Oleksiejczuk i Piotr Strus. Oba nazwiska to absolutny top polskiej sceny MMA.

Emocje sportowe stały na wysokim poziomie, a bój skończył się niespodziewanie szybko. Mistrz FEN wysokim kopnięciem mocno naruszył byłego zawodnika ACA i dokończył dzieła w parterze. Następnie transmisja przeniosła się do płatnej platformy PPV (pay-per-view), gdzie jako pierwsze do klatki weszły panie, Anna Andrzejewska i Jessica Kusz. Tutaj pojedynek był jednostronny i przez TKO wygrała go druga z wymienionych zawodniczek. Reklama

Następnie fani zobaczyli prawdziwą esencję freak figtów. Do klatki weszło pięciu zawodników i rozpoczęło się starcie każdy na każdego. Najpierw odpadł "Kirimasu", potem "Noras". Później "Bagieta" długo walczył i się bronił, ale ostatecznie nie przetrwał. W finale zostali "Dags" i Dajczman. Pierwszy z nich zachował dużo więcej sił i to on ostatecznie triumfował.

W pojedynku kolejnych zawodowców mieliśmy nieprzyjemną sytuację. W trzeciej rundzie walki Zadora vs Ryta dostępne były łokcie. "Japoński Drwal" nieintencjonalnie trafił rywala właśnie łokciem w tył głowy, Ryta padł i walka została przerwana. Zadorze odjęto punkt i postanowiono, że werdykt sędziowski będzie ogłoszony do momentu przerwania batalii. Ostatecznie niejednogłośnie arbitrzy wskazali na zwycięstwo "Ryta Boxing".

W kolejnej walce bokserskiej na małe rękawice Filip "Filipek" Marcinek wypunktował Adriana Ciosa. W końcu do klatki wyszła Marianna Schrebier oraz jej przeciwniczka "Goha". Pojedynek nie potrwał długo, ale został zakończony przez dyskwalifikację. Całą sytuację opisaliśmy w tym artykule. Reklama

Alan Kwieciński odwrócił losy boju z Szachtą, bowiem po mocnych przyjętych ciosach zdecydował się na obalenia. Przy jednym wpiął się za plecy i udusił rywala do nieprzytomności. W bokserskim starciu Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs. Kamil "Taazy" Mataczyński nie brakowało ostrych bomb. Ostatecznie potrzebna była dogrywka, w której sędziowie wskazali na "Tazzy'ego".

Walka wieczoru zakończyła się kontuzją barku Marcina "Rafonixa" Krasuckiego, przez co zwyciężył Daniel "Magical" Zwierzyński, choć początkowo nie układało się to pod jego dyktando.





PRIME MMA 10: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Walka wieczoru:

Daniel "Magical" Zwierzyński pokonał Marcina "Rafonixa" Krasuckiego przez TKO (niezdolność do walki, kontuzja) - boks w małych rękawicach

Karta główna:



Kamil "Taazy" Mataczyński pokonał Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego po dogrywce przez decyzję sędziów - boks

Alan Kwieciński pokonał Bartosza Szachtę przez duszenie w 1. rundzie - K-1 z możliwością 15-sekundowej walki w parterze

Marianna Schreiber pokonała Małgorzata "Gohę" Zwierzyńską przez dyskwalifikację - K-1 w małych rękawicach

Filip "Filipek" Marcinek pokonał Adriana Ciosa przez jednogłośną decyzję sędziów - boks w małych rękawicach

Krzysztof Ryta pokonał Dominika Zadorę przez niejednogłośną decyzję sędziów - boks w małych rękawicach

Daniel "Dags" Szwaba pokonał Huberta Dajczmana w finale walki 5-osobowej każdy na każdego - MMA. Wcześniej wyeliminowano Michała "Bagietę" Gorzelańczyka, Bartosza "Norasa" Iwanowskiego i Marka Jówko - K-1 w małych rękawicach

Jessica Kusz pokonała Annę Andrzejewską przez TKO w 2. rundzie - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna:



Cezary Oleksiejczuk pokonał Piotra Strusa przez TKO w 1. rundzie - MMA

Cezary Oleksiejczuk pokonał Piotra Strusa przez TKO w 1. rundzie - MMA

Damian "The Karpi" Kasprzak pokonał Mateusza "Mister Matii" Górskiego przez TKO w 1. rundzie - MMA (Finał turnieju z PRIME 9)





